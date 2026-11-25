Guinness Rekorlar Kitabı, Çin'de inşası devam eden gökdelenin içinde yer alan ve Otis şirketi tarafından üretilen iki asansörü, "tek bir bina içinde en yüksek mesafeye çıkan asansörler" olarak tescilledi. En alt duraktan en üst durağa kadar tam 597,2 metre yol kat eden bu asansörler, gelecekte ziyaretçileri kulenin zirvesindeki seyir terasına taşıyacak.

Gökdelenin tamamı için 266 adet asansör ve yürüyen merdiven tedarik eden üretici firma, rekor kıran bu kabinlerin yüksek hızda oluşacak rüzgar uğultusunu ve kulak tıkanmasına yol açan basınç değişimlerini en aza indirmek için özel aerodinamik ve ses yalıtımlı olarak tasarlandığını açıkladı.

Ayrıca tek bir boşlukta aynı anda iki kabinin birden çalışabildiği çift katlı sistemlerin de yer aldığı binada, tüm asansörler olası arızaları önceden tespit eden akıllı dijital sistemlerle gerçek zamanlı olarak takip ediliyor.

2027 YILINDA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

İnşaatına 2008 yılında başlanan ve kaba inşaatı 2015'te bitirilen yaklaşık 596 metre yüksekliğindeki yapı, Çin borsasındaki çöküş ve yatırımcı şirketin yaşadığı mali darboğaz nedeniyle yıllarca atıl kalmıştı.

Halihazırda "dünyanın en yüksek kullanılmayan binası" unvanını elinde tutan devasa gökdelenin, devam eden çalışmaların ardından 2027 yılında tamamen hizmete girmesi hedefleniyor.

Tamamlandığında 828 metrelik Burj Khalifa'nın bulunduğu dünya devleri liginde üst sıralarda yer alacak olan bina, Çin sınırları içinde ise Şanghay Kulesi ve Ping An Finans Merkezi'nin ardından ülkenin en yüksek yapılarından biri olacak.