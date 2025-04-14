Bu gazete sizin; 27 Haziran 2007’den bu yana bayiye gidip parasını verip alan kişinin. Bizi siz kamu bankalarına, kamu kuruluşlarına, holdinglere ya da belediyelere muhtaç etmediniz. Rızkınızdan kestiğiniz parayla ayakta tuttunuz.

Türkiye’nin tek bağımsız gazetesinin sahibi oldunuz. Sizin adınıza haber alma hakkınızı tavizsiz savunduk, savunuyoruz. Ülkemiz, geleceğimiz ve demokrasimiz için faydalı olduk, olacağız.

Şimdi şartlar bizi zorluyor. Birilerinin değil halkın SÖZCÜ’sü olarak yolumuza devam etmek için yarından itibaren fiyatımızı 20 lira yapacağız. Bu fedakarlığı istediğimiz için anlayışınıza sığınıyoruz.