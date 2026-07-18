Toplumda en stresli meslekler denildiğinde akla genellikle doktorlar, hakimler, pilotlar ya da politikacılar geliyor. 18 yıl süren kapsamlı bir araştırma, bu algıyı tersine çevirdi. Çin'de 136 binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirilen çalışmaya göre, en yüksek psikolojik baskıya maruz kalan meslek grubu garsonlar oldu.

Araştırmada, garsonların hem fiziksel hem de zihinsel açıdan yoğun bir iş temposunda çalıştığına dikkat çekildi. Uzun saatler boyunca ayakta görev yapan çalışanların, aynı anda çok sayıda müşterinin taleplerini hızlı ve eksiksiz karşılamaya çalışmasının stres seviyesini önemli ölçüde artırdığı belirtildi.

Emeklerinin karşılığını alamıyorlar

Uzmanlar, düşük ücretler ve belirsiz bahşiş sistemi nedeniyle garsonların emeklerinin karşılığını çoğu zaman alamadığını ifade etti. Bunun yanı sıra, yapılan işin yeterince takdir edilmemesi ve çalışanların çoğunlukla yalnızca sorun yaşandığında fark edilmesi de psikolojik yükü artıran başlıca nedenler arasında gösterildi.

Araştırmaya göre, yoğun iş baskısı, düşük maddi kazanç ve sosyal takdir eksikliği birleştiğinde çalışanlarda tükenmişlik hissi oluşuyor. Uzmanlar, bu durumun yalnızca ruh sağlığını değil, fiziksel sağlığı da olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Çalışmanın dikkat çeken bir diğer bulgusu ise yüksek stres altında çalışan garsonların sigara ve alkol tüketimi gibi sağlıksız alışkanlıklara yönelme olasılığının daha yüksek olması oldu. Araştırmacılar, hizmet sektöründe çalışanların ruh sağlığını koruyacak uygulamaların artırılması gerektiğini vurguladı.