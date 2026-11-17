Zonguldak’ta 2008 yılında ortadan kaybolan ve 2010’da Ulutan Barajı’nda kemikleri bulunan Ahmet Yılmaz’ın ölümüne ilişkin yıllar sonra açılan davanın üçüncü duruşması görüldü. “Kirpi” lakabıyla tanınan Yılmaz’ın öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanıklar Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve başka bir suçtan tutuklu bulunan İlker Eren savunma yaptı.

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen mart ayında Tarık Yolcu, Köksal Aktaş ve İlker Eren hakkında “iştirak halinde kasten öldürme”, Emircan İ. hakkında ise azmettiricilik suçlamasıyla dava açılmıştı. Sanıkların ifadelerinde cinayeti işlediğini öne sürdüğü Baycan İleri’nin ise 2017 yılında lösemi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

"BAYCAN AHMET'İ ÖLDÜRDÜ" İDDİASI

Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada savunma yapan Köksal Aktaş, Ahmet Yılmaz’ın ölümünden Baycan İleri’nin sorumlu olduğunu iddia etti.

Yılmaz’ı 2004 yılından beri tanıdığını ve birlikte bakır hırsızlığı yaptıklarını anlatan Aktaş, olay günü Acılık semtindeki bir kahvehanede karşılaştıklarını söyledi. Yılmaz’ın eşiyle tartıştığını ve moralinin bozuk olduğunu anlattığını belirten Aktaş, birlikte alkol aldıklarını, daha sonra Baycan İleri’nin aracına geçtiklerini ifade etti.

Aktaş, bir süre sonra Tarık Yolcu’nun da yanlarına geldiğini ve birlikte ormanlık alana gittiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Ormanlık alanda uyuya kaldım. Tarık’ın arabanın camına vurmasıyla uyandım. Uyandığımda Ahmet’in başının bükük olduğunu gördüm. Ben Ahmet’e hiç dokunmadım. ‘Ne yaptınız?’ diye sordum. Tarık, Baycan’ın Ahmet’i öldürdüğünü söyledi. Baycan da bana ‘Olan oldu’ dedi.”

Aktaş, Baycan İleri’nin kendisine Ahmet Yılmaz’ı, eşiyle arasındaki ilişkiyi öğrendiği için öldürdüğünü söylediğini de ileri sürdü.

"BİR ÇOK ŞEYİ HATIRLAMIYORUM"

Sanık Tarık Yolcu ise savunmasında olayla ilgili birçok ayrıntıyı hatırlamadığını belirtti. Köksal Aktaş’ın ifadelerine katıldığını söyleyen Yolcu, Baycan İleri’yi “korkulacak biri” olarak nitelendirdi.

Eski eşinden İlker Eren hakkında dikkat çeken iddia

Duruşmada tanık olarak dinlenen İlker Eren’in eski eşi İ.B. ise evlilikleri sırasında şiddetli geçimsizlik yaşadıklarını ve boşanmak istediği dönemde tehdit edildiğini öne sürdü.

İ.B., eski eşinin kendisini boşanmaktan vazgeçirmek için sık sık korkuttuğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ben boşanmak istiyordum. Beni kendisinden boşanmayayım diye tehdit ediyordu. İlker bana sürekli ‘Adam yaktım, küllerini bulamadılar. Baraja adam attık, bulamadılar. Senin kemiklerini bile bulamazlar’ diyordu. Ben kendisine inanmıyordum. Bunları beni karakola çağırdıklarında öğrendim. Emircan’ın ismini hiç duymadım.”

İLKER EREN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katılan İlker Eren, hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Eren, “Benim bu dosyada ne işim var? Benim bu dosyayla uzaktan yakından bir ilgim yok” diyerek kendisini savundu.

Duruşmaya tutuklu sanıklar Tarık Yolcu ve Köksal Aktaş, tanıklar ve taraf avukatları katılırken, tutuksuz sanık Emircan İ. duruşmada hazır bulunmadı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.