A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında Macaristan’ı 3-1 mağlup ederek büyük bir avantaj elde etti. Karşılaşmada Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle galibiyete uzanan milliler, 2007 yılından bu yana Macaristan karşısında ilk kez kazandı.

MONTELLA TARİHE GEÇTİ

Bu galibiyetle birlikte teknik direktör Vincenzo Montella da A Milli Takım tarihine geçen bir başarıya imza attı. İtalyan teknik adam, görevdeki ilk 5 iç saha maçını kaybetmeyen ikinci yabancı teknik direktör unvanını aldı.

Montella’nın iç sahadaki ilk 5 maç karnesi: 4 galibiyet, 1 beraberlik

Bu başarıyı daha önce sadece Guus Hiddink başarmış, iç sahada çıktığı ilk 6 maçta yenilgi yaşamamıştı.

18 YILLIK HASRET BİTTİ

Türkiye, Macaristan’ı en son Eylül 2007’de EURO 2008 elemelerinde 3-0 mağlup etmişti. O günden bu yana süren galibiyet özlemi, Orkun, Kerem ve İrfan Can’ın golleriyle son buldu.

A LİGİ YOLUNDA BÜYÜK AVANTAJ

3-1’lik skor, A Ligi’ne yükselme hedefi taşıyan Milliler için önemli bir adım oldu. Rövanş maçı öncesinde skor avantajını eline geçiren Türkiye, özgüvenli ve moralli bir şekilde ikinci maça hazırlanıyor.

Milli takımın hem sahadaki performansı hem de teknik direktör Montella’nın istikrarlı yönetimi, 2024 hedefleri için umut verici sinyaller vermeye devam ediyor.