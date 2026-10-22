“Roseanne” ve “The Big Lebowski” gibi yapımlarla tanınan John Goodman, yıllar içinde geçirdiği büyük fiziksel değişimin arkasındaki süreci anlattı. Bir dönem yaklaşık 180 kiloya ulaşan, daha sonra ise 90 kiloya kadar düşen oyuncu; alkol bağımlılığıyla mücadelesini, kilo verme çabasını ve ameliyat sonrasında karşılaştığı sorunları dile getirdi.

ALKOLÜ BIRAKTI, BU KEZ YEMEK YEMEYE YÖNELDİ

Goodman, The New Yorker dergisine verdiği röportajda kilo sorunlarıyla mücadelesinin yıllara yayıldığını anlattı. Bir dönem kısa sürede yaklaşık 30 kilo verdiğini, ancak sonrasında kaybettiği kiloları geri aldığını ve üzerine daha fazlasını eklediğini belirtti.

Oyuncu, yaklaşık 180 kiloya ulaştığı dönemi anlatırken alkolü bıraktıktan sonra yemek yeme alışkanlığının da değiştiğini söyledi:

“Bir yaz boyunca 30 kilo veriyor, sonra hepsini, hatta üzerine 35-40 kilo daha ekleyerek geri alıyordum. Bu artık çok yorucu bir hal almıştı. Bunu bir daha yaşamamak için önlemler aldım. Neredeyse 180 kiloydum. İçkiyi bıraktıktan sonra ise alkolik gibi yemek yemeye başlamıştım.”

“HASTANEYE YATIRILMAM GEREKEN BİR DURUMDAYDIM”

Goodman, alkolü bırakma kararının arkasında fiziksel ve ruhsal açıdan yaşadığı zorlukların bulunduğunu belirtti. Sürekli hasta ve yorgun hissetmekten bıktığını söyleyen oyuncu, alkol kullanımının kendisini tekrarlayan bir döngünün içine soktuğunu anlattı.

“Anlık tatmin arayışının şöyle bir sorunu var; sonrasında ne olacağını pek önemsemiyorsunuz. Bu da her seferinde daha ağır akşamdan kalmalara, titreme nöbetlerine; o titremeyi geçirmek için tekrar içki içmeye ve böylece kısır bir döngüye girmeme yol açıyordu” diyen Goodman, alkolü bıraktığı dönemde hastaneye yatırılmasını gerektirecek kadar kötü durumda olduğunu ifade etti.

Oyuncu, içki kullanımının kişisel gelişimini de etkilediğini düşündüğünü belirterek alkolün kendisini daha bencil biri haline getirdiğini fark ettiğini söyledi.

ZAYIFLAMA SÜRECİNDE MİDE AMELİYATI GEÇİRDİ

Alkolü bıraktıktan sonra aldığı kilolarla mücadele eden Goodman, kilo verme sürecinde mide ameliyatı geçirdiğini açıkladı. Yaklaşık 180 kilodan 90 kiloya inen oyuncu, bu değişimin ardından farklı sağlık sorunlarıyla karşılaştığını da anlattı.

Goodman, ameliyat sonrasında kansızlık yaşadığını ve vücudundaki yağ oranının azalmasıyla eskisine kıyasla daha fazla üşüdüğünü belirtti.

ŞEKERİ BIRAKTI, HAFTADA ALTI GÜN EGZERSİZ YAPTI

Oyuncunun kilo verme sürecinde yaşam tarzındaki değişiklikler de etkili oldu. Daha önce yaptığı açıklamalarda kişisel antrenörle çalışmaya başladığını, şeker tüketimini bıraktığını ve haftanın altı günü egzersiz yaptığını söylemişti.

Goodman, alkol kullanmadığı yeni yaşamını ise şu sözlerle anlattı:

“Hayattan keyif almak için herhangi bir maddeye ihtiyaç duymadığım bir yaşamın var olduğunu görmek harikaydı.”

SON GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

John Goodman'ın fiziksel değişimi, Los Angeles'ta düzenlenen “Digger” filminin galasında da gündeme geldi. Eşi Anna Beth ile etkinliğe katılan oyuncu, siyah takım elbisesi, çizgili gömleği ve gri kravatıyla objektiflere yansıdı.

Yıllar içinde hem alkol bağımlılığıyla hem de kilo sorunlarıyla mücadele eden Goodman'ın hikâyesi, yalnızca fiziksel değişimini değil, yaşam alışkanlıklarını dönüştürme sürecini de gözler önüne serdi.