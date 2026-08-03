Operasyon, Romanya Deniz Kuvvetleri, askeri mühendisler ve patlayıcı imha dalgıçlarının katılımıyla gerçekleştirildi. Çalışmanın, nehir kolundaki su akışını dengeleyerek nükleer santralin ihtiyaç duyduğu suyun kesintisiz ulaşmasını sağlamayı amaçladığı belirtildi.

SU SEVİYESİ SON 30 YILIN EN DÜŞÜK DÜZEYİNDE

Romanya Savunma Bakanı Radu-Dinel Miruta, ülkeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve yağış yetersizliği nedeniyle Tuna Nehri'nde su seviyesinin son 30 yılın en düşük değerlerine gerilediğini söyledi. Miruta, Parjoaia bölgesindeki kayalık alanın kontrollü şekilde patlatılmasının, suyun akışını hızlandırarak nükleer santralin ihtiyaç duyduğu suyun kesintisiz ulaşmasını sağlamak için yapıldığını ifade etti.

Romanya Ulusal Su İdaresi de son haftalarda nehir debisinin hızla düştüğünü ve özellikle kuraklığın etkisiyle bazı bölgelerde seyrüseferin zorlaşmaya başladığını duyurdu. Uzmanlar, su seviyesindeki düşüşün enerji üretimi, tarım ve nehir taşımacılığı üzerinde de olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekiyor.

NÜKLEER SANTRAL İÇİN KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR

Tuna Nehri, Romanya'nın elektrik ihtiyacının önemli bölümünü karşılayan Cernavoda Nükleer Santrali'nin soğutma suyu ihtiyacını karşılayan ana kaynaklardan biri olarak öne çıkıyor. Yetkililer, su seviyesinin daha da düşmesi halinde santralin işletme koşullarının etkilenebileceğini belirterek, kontrollü patlatmanın bu riski azaltmaya yönelik önleyici bir adım olduğunu vurguladı.

Yetkililer ayrıca, kuraklığın devam etmesi halinde Tuna Nehri'ndeki su akışını korumaya yönelik ilave önlemlerin de değerlendirileceğini bildirdi.