Avustralya'nın Sidney kentinde inşa edilen 180 metre yüksekliğindeki 39 katlı yeni ofis kulesi, dünyanın en yüksek hibrit ahşap yapısı unvanını kazandı. Ahşap, çelik ve betonu bir araya getiren yenilikçi bina; önceki rekor sahibinden yaklaşık 100 metre daha yüksek olmasıyla mimari dünyasında yeni bir dönemin kapısını araladı.

Gökdelen, dikey yük taşıyıcı beton çekirdeği, rüzgara karşı direnç sağlayan çelik dış iskeleti ve iç mekanlarda kullanılan masif ahşap döşemeleriyle dikkat çekiyor. Yapıda yoğun ahşap kullanımı, geleneksel beton ve çelik kulelere kıyasla inşaat aşamasındaki karbon ayak izini yüzde 50 oranında düşürürken, binanın operasyonel enerji verimliliğinde de yüzde 50 artış sağlıyor. Fabrikada önceden üretilen ahşap parçalar sayesinde inşaat süreci de oldukça hızlı ilerliyor.

Tarihi bir posta dağıtım binasının üzerine inşa edilen kule, her dört katta bir yer alan yüksek tavanlı parklar ve doğal havalandırmalı avlularla adeta dikey mahalleler oluşturuyor.

Dış kısımdaki çelik iskeletin endüstriyel görünümüne karşılık iç mekanlardaki ahşap kaplamalar çalışanlara sıcak bir çalışma ortamı sunuyor. Yıl sonuna doğru tamamlanması planlanan yapı, kentsel alanlarda çevre dostu mimarinin en önemli simgelerinden biri olmaya aday gösteriliyor.