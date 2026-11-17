Bulgar atlet Hristo Muskov, Sofya Havalimanı’nda olağanüstü bir başarıya imza atarak 44 tonluk bir Airbus uçağını kendi gücüyle sadece 23 saniyede 20 metre çekmeyi başardı.

13 Kasım'da Sofya’daki Vasil Levski Uluslararası Havalimanı’nda gerçekleşen denemede Muskov, 44.460 kilogram ağırlığındaki uçağı tam 23,25 saniyede 20 metre hareket ettirerek bir önceki Guinness Dünya Rekoru’nu geride bıraktı.

Henüz resmi olarak onaylanmayan bu derece, Şubat 2021'de Büyük Britanya'da Mark Jeans tarafından kırılan önceki rekordan 8,05 saniye daha hızlı. Bulgar havayolu şirketi Bulgaria Air’in rekor denemesi için tahsis ettiği LZ-FBG tescil numaralı Airbus A320 tipi yolcu uçağı, 180 yolcu kapasitesine sahip.

Dışarıdan bakıldığında basit gibi görünen ancak fiziksel olarak sınırları zorlayan bu görevde Muskov’un, uçağı 30 saniyenin altında 20 metre çekmesi gerekiyordu. 20 yıllık kariyerinde güç disiplinlerinde pek çok dünya ve Avrupa şampiyonluğu bulunan deneyimli sporcu, bu zorlu hedefin üstesinden kolaylıkla geldi. Bu, Muskov'un ilk uçak çekme denemesi de değildi; atlet geçen yılın kasım ayında yine aynı havalimanında yaklaşık 40 tonluk bir Airbus A220 uçağını 25 metre çekmişti.

Rekor denemesi, uçağı ve teknik desteği sağlayan Bulgaria Air temsilcilerinin gözetiminde gerçekleştirildi. Deneme sırasında uçağın kokpitinde yer alan isimler arasında yardımcı pilot Bozhidar Iliev de bulunuyordu.