Oltenia Müzesi uzmanları, Romanya'nın tarihi Oltenia bölgesindeki en büyük ikinci taş suru olan Recari Roma Kalesi'nde antik bir tahıl ambarı (horreum) keşfetti. Garnizon karargahından sonra kaledeki en önemli ikinci yapı kabul edilen ambarın, yaklaşık 1800 yıl önce çıkan büyük bir yangınla yok olduğu belirlendi.

RECARI ROMA KALESİNDEKİ YANGININ ARKA PLANI NEDİR?

Craiova Belediye Başkanı Lia Olguța Vasilescu tarafından açıklanan kazı sonuçlarına göre, askeri birlikleri desteklemek için kullanılan gıda malzemelerinin depolandığı yapıda yoğun kül ve yanık tabakalarına rastlandı.

Arkeologlar, söz konusu tahribatın MS 3. yüzyılda bölgeye düzenlenen Got istilaları sırasında gerçekleştiğini ve bu büyük yangının Roma surlarının varlığına son veren ana etken olduğunu belirtiyor.

YENİ KEŞFİN ASKERİ VE TARİHSEL ÖNEMİ NELERDİR?

Antik çağda Roma birliklerinin Jiu Nehri vadisini kontrol ettiği Recari Kalesi, dönemin en büyük ve stratejik savunma hatlarından biri olarak kabul ediliyor. Devasa taş duvarların altından çıkarılan kalıntılar, askeri lojistik yapıyı doğrudan gözler önüne seriyor.