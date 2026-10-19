İsviçre merkezli çikolata üreticisi Lindt & Sprüngli, pazartesi günü yaptığı açıklamada Üst Yöneticisi (CEO) Adalbert Lechner’in şirketten ayrıldığını duyurdu.

Şirketin son dönemde düşürdüğü satış beklentileri ve Avrupa pazarındaki zayıf performansının ardından alınan bu kararla birlikte, eski CEO Dieter Weisskopf derhal geçerli olmak üzere geçici olarak görevi devraldı.

Yönetim kurulu tarafından yapılan açıklamada, Lindt & Sprüngli’nin yeniden tutarlı ve güçlü bir büyümeye ulaşması ve küresel pazarlardaki fırsatları yakalayabilmesi için yeni bir operasyonel liderliğe ihtiyaç duyduğu belirtildi.

ARTAN KAKAO FİYATLARI MALİYETLERİ ETKİLEDİ

The Business Times'ta yer alan habere göre, gelişmelerin ardından Lindt hisseleri bu yılın başından bu yana değerinin çeyreğini kaybetti. İsviçreli üretici, yükselen kakao maliyetleri ve Avrupa’da zayıflayan çikolata tüketimi sebebiyle geçtiğimiz ay 2026 yılı satış öngörüsünü bu yıl ikinci kez düşürmüştü.

Kakao fiyatları şubat ayında ton başına 2 bin 57 sterlin seviyesindeyken, cuma günü itibarıyla ton başına 4 bin 356 sterline (5 bin 803 dolar) kadar yükseldi.

ALMAN BİRİMİNİN BAŞINA TÜRK CEO GETİRİLDİ

Özellikle Lindt’in Almanca konuşulan pazarlarındaki zayıf tüketici eğilimi endişeleri artırırken, şirket bu duruma yanıt olarak Almanya ve Avusturya birimlerindeki liderlik kadrolarında da değişime gitti.

Bu kapsamda, Avusturya şubesinin mevcut CEO’su Ali Kulein Almanya biriminin başına getirilirken, Küresel Satış Başkanı Fabian Reinhardt ise Avusturya operasyonlarını yönetmek üzere görevlendirildi.