Çevre kirliliğiyle mücadele ve atık yönetimi kapsamında cam şişelerin yol yapımında kullanılması fikri, yarım asrı aşkın bir süredir bilim dünyasının ve mühendislerin gündeminde yer alıyor. İlk somut adımları 1970 yılında ABD'de atılan geri dönüştürülmüş camlı asfalt uygulaması, günümüzde farklı ülkelerin altyapı projelerinde yeniden hayat buluyor.

İLKİ KALİFORNİYA'DA YAPILDI

Her yıl milyonlarca depozitosuz cam şişenin çöp sahalarını doldurmasına çözüm arayan Kaliforniya eyaleti, 26 Ekim 1970 tarihinde Fullerton kentindeki bir sanayi bölgesi caddesinde tarihi bir uygulamaya imza attı. ABD Çevre Koruma Ajansı (EPA) adına Missouri-Rolla Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen projede, kırılmış geri dönüştürülmüş cam bazlı asfalt karışımı kullanıldı.

Orta yoğunlukta trafiğe sahip yolun dörtte üçlük kısmına camlı karışım uygulanırken, kalan dörtte birlik bölüm karşılaştırma amacıyla geleneksel asfalt ile kaplandı. %63 oranında kırılmış cam, %36 taş tozu ve %1 sönüş kireçten oluşan karışım, kırma taş temel üzerine 7,5 santimetre kalınlığında serildi. Cam parçalarının ezilerek parçalanmasını önlemek amacıyla sıkıştırma silindiri, karışım yeterince soğuduktan sonra kullanıldı.

YOLUN GENEL DURUMUNUN İYİ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Uygulamanın ardından yapılan testler ve iki yıllık gözlem süreci, Ulaştırma Araştırma Kurulu (Transportation Research Board) tarafından 1975 yılında yayımlanan bir raporla kayıt altına alındı. Rapora göre, serim sonrası alınan karot örnekleri sıkıştırmanın başarılı olduğunu ortaya koydu.

İlk yılın sonunda iri cam parçalarının yüzeyde hafif bir aşınmaya yol açtığı tespit edilse de yolun genel durumunun iyi olduğu ve kayma direncinin geleneksel asfaltla aynı seviyede kaldığı belirlendi.

1970'li yıllar boyunca Missouri, Ontario ve Pensilvanya'da farklı karışım oranlarıyla yapılan benzer testler de kabul edilebilir kayma direnci sonuçları verdi. Araştırmalar, yolun yapısal dayanıklılığının doğrudan kullanılan camın tane boyutuna bağlı olduğunu gösterdi.

GÜNÜMÜZDE ABD VE AVUSTRALYA'DA UYGULANIYOR

Geçmişteki deneylerden elde edilen veriler doğrultusunda ABD Federal Karayolları İdaresi, erken yüzey aşınmasını önlemek için camın daha ince öğütülmesini, iri parçaların ise yalnızca temel tabakasında kullanılmasını tavsiye etti. Bu standartlar çerçevesinde günümüzde Florida eyaleti, bitümlü asfalt karışımlarında %15 oranına kadar kırılmış cam kullanımına izin veriyor.

Benzer bir uygulama Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde de yürütülüyor. Eyalet yönetimi, ince öğütme tekniğini esas alan program kapsamında üç yıl içinde 45 bin ton geri dönüştürülmüş camı yol yapım projelerinde değerlendirmeyi hedefliyor.