George Mason Üniversitesi'ndeki bilim insanlarının incelediği senaryoya göre, Carrington Olayı'na benzer şiddette aşırı bir güneş fırtınası, ABD'de geniş çaplı elektrik kesintilerine yol açabilir. Böyle bir olayın yaklaşık 5,1 milyon kişiyi elektriksiz bırakabileceği tahmin ediliyor.

22 EYALETTE ELEKTRİK KESİNTİSİ RİSKİ

Araştırmacılar, son derece güçlü bir jeomanyetik fırtınanın ABD'nin 22 eyaletinde elektrik altyapısını etkileyebileceğini belirtiyor. Wisconsin, Minnesota, New York, New Jersey ve Virginia'nın da aralarında bulunduğu kuzey ve kuzeydoğu eyaletleri en yüksek risk taşıyan bölgeler arasında gösteriliyor.

Güneş'ten uzaya büyük miktarda yüklü parçacık saçılmasıyla oluşan güçlü fırtınalar, Dünya'nın manyetik alanıyla etkileşime girdiğinde yer yüzeyinde elektrik akımlarının oluşmasına neden olabiliyor. Bu akımlar, uzun yüksek gerilim hatlarına ulaşarak elektrik şebekesinde ciddi yük oluşturabiliyor.

135 BİN İŞLETME DE ETKİLENEBİLİR

Aşırı yüklenmenin büyük transformatörlerde arızalara ve zincirleme kesintilere yol açabileceği belirtiliyor. Araştırmanın senaryosuna göre yaklaşık 5,1 milyon kişinin yanı sıra 135 bin işletme de elektrik kesintisinden etkilenebilir.

Trafik ışıkları, asansörler, iletişim sistemleri ve ulaşım altyapısında yaşanabilecek kesintilerin yanı sıra işletmelerin soğutma sistemleri de devre dışı kalabilir.

EKONOMİK KAYIP MİLYARLARCA DOLARI BULABİLİR

Böyle bir senaryoda işletmelerin doğrudan kaybının günlük en az 980 milyon dolar olabileceği hesaplandı. Faaliyetlerin durmasından kaynaklanacak toplam ekonomik kaybın ise en kötü senaryoda günlük yaklaşık 1,8 milyar dolara ulaşabileceği tahmin ediliyor.

1859'da yaşanan Carrington Olayı, güçlü güneş fırtınalarının teknoloji üzerindeki etkisini gösteren en önemli örneklerden biri olarak kabul ediliyor. O dönemde telgraf sistemlerinde ciddi aksaklıklar yaşanmıştı.

Günümüzde elektrik ve elektronik sistemlere bağımlılığın çok daha yüksek olması nedeniyle benzer büyüklükteki bir fırtınanın etkilerinin çok daha geniş olabileceği belirtiliyor.