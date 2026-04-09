Nature Food dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, dünya genelinde gıda üretim dengesine dair çarpıcı sonuçları ortaya çıkardı. 186 ülkenin tarımsal kapasitesi; meyve, sebze, et, süt ürünleri, balık, bitkisel protein ve nişastalı gıdalar olmak üzere yedi temel kategoride analiz edildi.

TAM GIDA BAĞIMSIZLIĞI SADECE BİR ÜLKEDE

Araştırmaya göre, Güney Amerika’nın kuzeyinde yer alan küçük ülke Guyana, tüm gıda kategorilerinde kendi kendine yetebilen tek ülke olarak öne çıktı. Guyana, yalnızca nüfusunun ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor, aynı zamanda hiçbir gıda grubunda dışa bağımlı olmadan üretim yapabiliyor.

ÜRETİM FAZLASI VAR AMA DENGESİZLİK SÜRÜYOR

Veriler, dünya ülkelerinin yaklaşık yüzde 65’inin et ve süt ürünlerinde fazla üretim yaptığını gösteriyor. Bu fazlalık, diğer gıda kategorilerinde aynı şekilde görülmüyor. Bu durum, küresel gıda sisteminde ciddi bir dengesizlik olduğuna işaret ediyor.

Öte yandan Çin ve Vietnam gibi ülkeler, yedi gıda kategorisinden altısında kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Analizler, tüm kategorilerde tam yeterlilik sağlayan tek ülkenin Guyana olduğunu gösterdi.

BAZI ÜLKELER HİÇBİR ALANDA YETERLİ DEĞİL

Araştırma, bazı ülkelerin ise gıda üretiminde ciddi yetersizlik yaşadığını ortaya koydu. Afganistan, Katar, Yemen, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak ve Makao gibi yerler, hiçbir gıda grubunda yeterli üretim yapamayan bölgeler arasında yer aldı.

'DÜŞÜK ÜRETİM HER ZAMAN OLUMSUZ DEĞİL'

Araştırmanın baş yazarı, Almanya’daki Göttingen Üniversitesi’nden Dr. Jonas Stehl, düşük üretimin her zaman kötü bir durum olmadığını vurguladı. Stehl, "Bazı ülkeler iklim koşulları, toprak kalitesi ya da sıcaklık farklılıkları nedeniyle tarımsal üretime elverişli değildir. Bu ülkeler için gıdayı dışarıdan ithal etmek, hem ekonomik hem de lojistik açıdan daha verimli olabilir" ifadelerini kullandı.