1838 yılında Sidney'de kurulan perakende devi, artan maliyetler, düşen satışlar ve biriken borçlar nedeniyle zor günler geçiriyor. Şirketin yeniden yapılandırılması veya yeni bir yatırımcıya satılması için çalışmalar başlatıldı.

188 YILLIK ŞİRKETİN YÖNETİMİ DEĞİŞTİ

David Jones, 5 Kasım'da gönüllü idari yönetim sürecine girdi. Şirketin yeniden yapılandırılması için McGrathNicol görevlendirilirken, günlük faaliyetlerin kontrolü FTI Consulting'e geçti.

Mali krizin arkasında yükselen işletme giderleri, internet alışverişinin yaygınlaşması ve perakende sektöründeki yoğun rekabet bulunuyor. Şirketin büyük alışveriş merkezlerindeki kira anlaşmazlıkları da süreci hızlandırdı.

Avustralya basınında yer alan bilgilere göre David Jones, 2023-2024 mali yılında 74 milyon, 2024-2025 döneminde ise 62 milyon Avustralya doları zarar açıkladı. Tedarikçiler de son aylarda ödemelerini almakta güçlük çektiklerini belirtti.

MAĞAZALARIN KAPATILMASI GÜNDEMDE

Şirketin mali krize girmesine rağmen mağazalar ve internet sitesi şimdilik faaliyetlerini sürdürüyor. Ancak yeniden yapılandırma kapsamında bazı şubelerin kapatılması değerlendiriliyor.

Özellikle yüksek kira maliyetine sahip mağazaların geleceği belirsizliğini korurken, şirketin daha az sayıda şubeyle faaliyetlerine devam etmesi ihtimali üzerinde duruluyor.

Yaklaşık 6 bin çalışanı ilgilendiren süreçte yeni yatırımcı arayışı da başladı. Şirketin tamamen satılması veya yeni sermaye sağlanarak faaliyetlerini sürdürmesi seçenekleri değerlendiriliyor. Alacaklılarla yapılacak görüşmelerin ardından mağazaların ve çalışanların geleceğine ilişkin kararların netleşmesi bekleniyor.