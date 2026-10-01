Uzun süren yağış yalnızca günlük hayatı etkilemedi. Eylül boyunca Tokyo'nun merkezine normalin yaklaşık üç katı yağmur düşerken güneşlenme süresi ciddi biçimde azaldı. Tarım alanlarında oluşan sorunlar nedeniyle bazı sebzelerin fiyatlarının yükselmesi beklenirken, çevre bölgelerde toprak kayması ve taşkın riski de arttı.

1886'DAN BERİ BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ

Japonya Meteoroloji Ajansı'nın (JMA) kayıtlarına göre Tokyo'da yağış serisi 27 Ağustos'ta başladı. Yağışın 30 Eylül'de de görülmesiyle süre 35 güne ulaştı ve ölçümlerin başladığı 1886'dan bu yana kaydedilen en uzun seri oldu. Önceki rekor, 2019 yılında yaşanan 33 günlük yağışlı dönemdi.

Buradaki 35 günlük süre, 35 gün boyunca aralıksız ve şiddetli yağmur yağdığı anlamına gelmiyor. Bazı günlerde yalnızca çok az miktarda yağış ölçüldü. Ancak meteorolojik kayıtlarda 27 Ağustos'tan itibaren her gün yağış tespit edildi ve eylül ayında yağış görülmeyen tek bir gün bile olmadı.

Eylül sonunda Tokyo'nun merkezinde ölçülen toplam yağış 600 milimetrenin üzerine çıktı. Bu miktar, kentte eylül ayında normalde görülen yağışın yaklaşık üç katına karşılık geliyor. Aynı dönemde güneşlenme süresi yalnızca 45,8 saat olarak kaydedildi.

NEDEN BU KADAR UZUN SÜRDÜ?

Meteoroloji uzmanları sıra dışı tablonun arkasında, Japonya üzerinde normalden uzun süre kalan sonbahar yağış cephesi, bölgede etkili olan tayfunlar ve alçak basınç sistemlerinin bulunduğunu belirtiyor. Pasifik'teki hava düzenini etkileyen El Niño'nun da yağışlı havanın uzamasında rol oynadığı değerlendiriliyor.

Yağışların etkisi Tokyo'nun dışına da yayıldı. Komşu Chiba ve Kanagawa bölgelerinde yamaçların suya doyması ve bazı nehir setlerinin zarar görmesi nedeniyle yetkililer, yeni ve daha küçük miktardaki yağışların bile heyelan ve taşkınlara yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Uzun süren kapalı ve yağışlı hava tarımı da etkiledi. Güneş ışığının azalması nedeniyle Japonya'da lahana ve marul gibi bazı sebzelerin fiyatlarının normal seviyelerin yüzde 30'dan fazla üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.