3 Temmuz'da açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklisi için temmuz ayında yapılacak zam oranı yüzde 16,67 olarak belirlendi.



Söz konusu tutarı aynı şekilde en düşük emekli maaşına yansıtan iktidar, halihazırda 14 bin 469 lira olan taban aylığın 16 bin 681 TL'ye yükseltileceğini açıkladı. Açıklanan en düşük emekli maaşının zamlanmasıyla birlikte Mart 2024'te Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve 19 banka arasında imzalanan protokoldeki emekli promosyon ücretlerinde de otomatik olarak değişikliğe gidilmiş oldu.



PROMOSYONLAR ZAMLANACAK



Aradan geçen bir yılı aşkın sürede çok sayıda özel banka emekli promosyon kampanyasında değişikliklere giderken, halihazırda kullanılan sistemde emeklilerin maaşına göre promosyon miktarı belirlenmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıllarda bankalar tarafından promosyon miktarı için 10, 15 ve 20 bin TL olarak belirlenen emekli maaş sınırları, en düşük emekli aylığının yükseltilmesiyle birlikte 5 milyon emekli için temmuz ayında doğrudan zamlanacak. Daha önce 15 bin liranın altında emekli maaşı alan yaklaşık 4 milyon kişi, 17-26 Temmuz'da yatacak emekli maaşlarının ardından bankalarına başvuru yapmaları halinde, yeni promosyon ücreti farkını almaya hak kazanacak.



SGK ile geçtiğimiz yıl emekli promosyonu için protokol imzalayan bankalar şu şekilde:



- Akbank

- Albaraka Türk Katılım Bankası

- Denizbank

- Fibabanka

- ING Bank

- Kuveyt Türk Katılım Bankası

- Odea Bank

- QNB Finansbank

- Şekerbank

- Ziraat Bankası

- Turkish Bank

- TEB

- Türkiye Finans Katılım Bankası

- Garanti BBVA

- Halkbank

- Türkiye İş Bankası

- Türkiye Vakıflar Bankası

- Yapı Kredi

- Ziraat Katılım Bankası









