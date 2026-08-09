Tolga Uğur

Borsa İstanbul aylardır yerinde sayarken aracı kurumların rapor hazırlamadığı, çalışan sayısı bakımından KOBİ olarak değerlendirilebilecek bazı şirketlerin hisseleri katlanarak artıyor. Hem analistler hem de yatırımcılar borsadaki durumdan dolayı Sermaye Piyasası Kurulu’nu (SPK) eleştiriyor. Borsanın en değerli şirketleri listesindeki bazı hisseler, katlanarak artan fiyatlarıyla dikkat çekiyor. QNB hariç tutulduğunda Hedef Holding, borsanın Aselsan’dan sonra en değerli şirketi ünvanına sahip.

Toplam 19 çalışanı olan, üstelik yılın ilk çeyreğinde zarar eden şirketin hisse fiyatı bu yıl 10’a katlandı. Fonların gözdesi olduğu için fiyatı hızla artan şirketin 800 milyar lirayı aşan piyasa değerinin, yaklaşık 200 bin çalışanı olan Koç ve Sabancı Holding’in toplamından daha büyük olması dikkat çekiyor.

FİYATI 28 KAT ARTTI

Borsanın en değerli dördüncü şirketi olan Destek Faktoring’in hisse fiyatı da bu yıl 3’e katlandı. Piyasa değeri 500 milyar liranın üzerinde bulunan faktoring şirketi, toplam 244 çalışanla Türkiye’nin en büyük bankaları, inşaat şirketleri ve holdinglerini geride bıraktı. Borsanın en değerli 10’uncu şirketi olan Özata Denizcilik’in hisse fiyatı bu yıl tam 28 kat arttı. Bu yıl çalışan sayısını 216’dan 203’e indiren tersane şirketi buna rağmen borsada 320 milyar liraya yaklaşan değerlemeyle işlem görüyor.

Bu tabloda yatırımcılar para kaybettikleri için eleştirirken finansal piyasalar uzmanı İris Cibre, “Haftalardır SPK’nın regülasyonu bekleniyor. Piyasada önemli baskı yarattığı görülmüyor mu” diye sorarak SPK’yı eleştirdi.