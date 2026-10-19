Ay’ın Kova burcunda seyrederken Plüton ile kavuşum yapması ve Uranüs ile uyumlu açı kurması; hepimiz için hem derin bir zihinsel dönüşüm hem de ani, özgürleştirici farkındalıklar vadeder. Toplum, gelecek projeleri ve bireysel özgürlük temalarının ön plana çıkar.

Koç (21 Mart - 19 Nisan)

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planlarınızda köklü bir dönüşüm rüzgarı esiyor. Çevrenizdeki bazı bağları sorgulayabilir, daha vizyoner gruplarla bir araya gelebilirsiniz. Ani gelişen beklenmedik bir fırsat, uzun vadeli hedeflerinizde size yepyeni bir kapı aralayabilir.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs)

Kariyeriniz ve toplumsal statünüzle ilgili konularda güçlü bir yenilenme sürecindesiniz. Otorite figürleriyle ilişkilerde veya iş hayatınızda kontrolü ele almak isteyebilirsiniz. İçsel dünyanızda yaşayacağınız ani bir aydınlanma, profesyonel yaşamınıza taze bir yön verebilir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran)

Ufukları genişletme, eğitim, seyahat veya yurtdışı bağlantılı işlerinizde dönüştürücü bir etki altındasınız. Hayata bakış açınız ve inançlarınız derinlemesine sarsılabilir, köhne kalıplardan özgürleşebilirsiniz. Zihninize düşen ani ve yaratıcı bir fikir, geleceğinizi şekillendirebilir.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz)

Ortak gelirler, borçlar, krediler veya miras gibi finansal konularda krizleri fırsata çevirebileceğiniz derin bir gün. Duygusal anlamda da bağlandığınız ancak artık size hizmet etmeyen korkularınızdan arınabilirsiniz. Sezgilerinizin kural tanımaz bir şekilde rehberlik edeceği ani bir çözüm yolu bulabilirsiniz.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos)

İkili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik hayatınız bu enerjinin merkezinde yer alıyor. İlişkilerinizde yüzeysel olanı geride bırakıp daha gerçekçi ve dönüştürücü bağlar kurmak isteyebilirsiniz. Partnerinizle veya bir iş ortağınızla yaşayacağınız ani ve özgürleştirici bir diyalog, ortak geleceğinizi yeniden tanımlayabilir.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül)

Günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlığınızla ilgili konularda köklü bir düzenleme yapma zamanı. Çalışma koşullarınızı veya alışkanlıklarınızı sorgulayarak daha verimli bir sisteme geçiş yapabilirsiniz. Gün içinde iş akışınızı tamamen değiştirebilecek pratik ve dahice bir fikir hayatınızı kolaylaştırabilir.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim)

Aşk hayatınız, yaratıcılığınız ve çocuklarla ilgili konularda tutkulu ve dönüştürücü bir enerji devrede. Kalbinizi esir alan kalıplardan kurtulmak ve kendinizi en özgün halinizle ifade etmek isteyebilirsiniz. Sanatsal veya yaratıcı projelerinizde ani gelişen ilham dolu bir patlama yaşayabilirsiniz.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım)

Ev, aile ve köklerinizle ilgili derinlerde yatan bazı meseleler gün ışığına çıkabilir ve şifa bulabilir. Yaşam alanınızda yapacağınız büyük bir değişiklik veya içsel hesaplaşma size büyük bir rahatlama getirebilir. Aile içinde ani ve beklenmedik ama ferahlatıcı gelişmeler yaşanabilir.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık)

İletişim, yakın çevreniz, kardeşler ve eğitim hayatınızda zihinsel bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Düşünceleriniz ve ifade biçiminiz çevrenizdekiler üzerinde oldukça keskin ve etkileyici bir iz bırakabilir. Beklenmedik bir seyahat teklifi veya zihninizi açacak ani bir haber tüm planlarınızı neşeyle değiştirebilir.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak)

Maddi kaynaklarınız, kazançlarınız ve sahip olduklarınızla ilgili konularda stratejik kararlar alabilirsiniz. Para akışınızı yeniden yapılandırmak ve finansal gücünüzü artırmak adına derin bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Beklenmedik bir finansal fırsat veya gelir kalemi yüzünüzü güldürebilir.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat)

Burcunuzda gerçekleşen bu güçlü kavuşum, hayatınızın kontrolünü tamamen elinize almanızı ve kişisel bir yeniden doğuş yaşamanızı sağlıyor. Kendinizi dünyaya sunma biçiminizi ve imajınızı kökten değiştirebilirsiniz. Uranüs'ün desteğiyle hayatınıza dair ani ve özgürleştirici kararları hayata geçirmek için harika bir gün.

Balık (19 Şubat - 20 Mart)

Bilinçaltınız, rüyalarınız ve iç dünyanız oldukça aktif; içsel korkularınızla yüzleşip bunlardan özgürleşebilirsiniz. Yalnız kalma ihtiyacınız artabilir ve arka planda yürüttüğünüz projelerden büyük güç alabilirsiniz. Sezgilerinizin dorukta olduğu bu süreçte, zihninize düşen ani bir içgörü yıllardır aradığınız bir cevabı verebilir.