Ankara Güvenpark’ta 19 gündür hak mücadelesi veren er gaziler, astsubay ve subay gazilerle aralarındaki hak kaybı ve eşitsizliği çarpıcı bir örnekle anlattı. Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Derneği Başkanı Erdem Çerçioğlu SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada şu örneği verdi:

BEŞ YIL BEKLİYORLAR

“İki kardeş var biri teğmen diğeri üniversite mezunu kısa dönem er. Her ikisi de bir terör çatışmasında yaralanıp gazi oluyor. Teğmen özlük haklarını MSB’den alıyor, görevdeymiş gibi 3 yılda bir terfi ediyor, albay rütbesine kadar yükseliyor. Bugün için 170 bin lira maaş alıyor. Bu maaş yılda iki kez artıyor. Kardeşi, ise gazi er olarak kalıyor, Aile Bakanlığı’na bağlanıyor, 35-40 bin lira maaş alıyor. Gazi teğmen istediği zaman protezini değiştiriyor, yurt dışında tedavi oluyor, TSK’nın tüm sosyal imkanlarından yararlanıyor. Gazi erin hiçbir hakkı yok. Protez için 5 yıl bekliyor.”

‘PAZARTESİ AÇLIK GREVİNE BAŞLIYORUZ’

Şehit Aileleri ve Gaziler Platformu Başkanı Erdem Çerçioğlu 19 gündür sorunlarına çözüm üretilmediğini, TBMM’de iktidarın hazırladığı kanun teklifinin de ihtiyaçları karşılamadığını belirterek açlık grevi kararı aldıklarını açıkladı. Gaziler pazartesi gününe kadar olumlu bir gelişme olmazsa açlık grevine başlıyor. Gaziler “Yandaş derneklerle hazırladıkları kanun teklifinin içi boş. Hele gazilerle ilgili maddeleri bebek katili teklifinin içine koyarlarsa asla kabul etmeyiz” dedi. Erdem Çerçioğlu “Battaniyeni de al gel” diyerek tüm Türkiye’ye desteğe çağırdı.