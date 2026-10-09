Milli ara çilesi bitti; Süper Lig, 19 günlük aradan sonra kaldığı yerden devam edecek. Galatasaray, evinde Kasımpaşa’yı konuk edecek. A Milli Takım’ın Uluslar Ligi’nde 4 maçta sıfır çekmesinin yanı sıra MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ünlü hakem Yasin Kol hapse atıldı. Tüm ülke futbol dışına çıktık. Bugünkü Galatasaray maçıyla birlikte artık futbol konuşalım...

OSİMHEN’İN OYNAMASI ZOR

Emre Belözoğlu’nun çalıştırdığı Kasımpaşa, ligin tek namağlup takımı konumunda. Cimbom ise ara öncesi Trabzonspor’a 4-0’lık farklı bir skorla yenilmişti. Son 4 sezonun şampiyonu Aslan, Kasımpaşa karşısında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor. Tedavileri devam eden Victor Osimhen ve Sallai’nin oynaması beklenmiyor.