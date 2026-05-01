İskoçya Glasgow'da yaşanan vahşette cani bir anne henüz 19 günlük olan Thea isimli bebeğini öldürdü. Yapılan incelemelerde bebeğin kırık kaburgalar ve üç ayrı kafa kırığı da dahil olmak üzere ağır ve “felaket” olarak nitelendirilen yaralanmalara maruz kaldığı tespit edildi.

Başka Bir Çocuğu Suçlamaya Çalıştı

Sanık Nicole Blaine, ilk ifadesinde olaydan başka bir çocuğu sorumlu tutmaya çalıştı. Mahkemede verdiği ifadede ise uyuduğunu, uyandığında bebeğini yerde bulduğunu ve yaşananların “trajik bir kaza” olduğunu düşündüğünü öne sürdü.

Ancak adli tıp uzmanları, bebeğin yaralarının şiddetli darp sonucu oluştuğunu ve bu tür yaralanmaların genellikle trafik kazalarında görüldüğünü belirtti. Yaralanmaların başka bir çocuk tarafından yapılmış olmasının ise son derece düşük ihtimal olduğu vurgulandı.

Doktorlar: “Hayatta Kalması Mümkün Değildi”

Thea’yı hastanede tedavi eden doktorlar, bebeğin başındaki yoğun morluk, şişlik ve vücudundaki izler nedeniyle yaşama şansının bulunmadığını ifade etti. Uzmanlar, yaralanmaların kasıtlı şiddet sonucu meydana geldiğini ortaya koydu.

TikTok Üzerinden Bağış Çağrısı Yaptı

Olayın ardından Nicole Blaine’in, TikTok üzerinden yayınladığı bir video ile kızının cenaze masrafları için bağış talebinde bulunduğu ortaya çıktı. Blaine’in videoda, cenaze için atlı araba kiralamak istediğini belirttiği ve yaşananları “beklenmedik bir trajedi” olarak nitelendirdiği öğrenildi.

Mahkemeden Müebbet Hapis Sinyali

Mahkeme heyeti, Nicole Blaine’i 19 günlük kızını öldürmekten suçlu buldu. Davaya bakan hakim, sanık hakkında müebbet hapis cezası verilmesinin gündemde olduğunu açıkladı.

Olay Günü Dikkat Çeken Detaylar

Cinayetin işlendiği gün Blaine’i bir sosyal hizmet görevlisinin ziyaret ettiği ve sanığın yorgun olduğunu söylediği belirtildi. Aynı gün içerisinde ailesiyle yaptığı telefon görüşmesinde ise arka plandan bir bebeğin çığlıklarının duyulduğu ifade edildi.

İskoçya’da büyük yankı uyandıran olay, hem işlenen suç hem de sonrasında yapılan bağış çağrısı nedeniyle kamuoyunda geniş çaplı tepkiye neden oldu.