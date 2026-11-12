İzmir’in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik tesisinde meydana gelen patlamada 19 işçi can verdi. Makine mühendisi Kadir Kaan Özçelik (25) için Menemen’de tören düzenlendi. Babası Nihat Özçelik, annesi Gülden Özçelik ve kız kardeşi Şevval Özçelik tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Fatih Işık (44) Kırıkkale’de son yolculuğuna uğurlandı. Evli ve üç çocuk babasıydı. İlker Sığırtmaçoğlu (31) ile evli ve ikiz kız çocuğu babası Hüsnü Ersoy (38) için Aliağa’da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

VATANDAŞ İSYANDA

Türkiye’nin dört bir yanında eylem yapıldı. Vatandaşlar, “Son 10 yılda aynı fabrikada en az 11 işçi hayatını kaybetti. Bugün katledilen 19 işçiyle birlikte HABAŞ, işçilerin canı pahasına üretim yapan bir ölüm fabrikasına dönüştü. Bu fabrika kaç kez denetlendi? Hangi eksiklikler tespit edildi? Geçmişteki patlamalardan sonra hangi yaptırımlar uygulandı?” diye sordu.

Eylemciler şöyle devam etti: “Üretimin bütün yükünü işçilerin sırtına yıkan, işçilerin yaşam hakkını maliyet hesabına indirgeyen bu düzen değişmeden iş cinayetleri son bulmayacak. Patlama bütün yönleriyle aydınlatılsın, Sorumluluğu bulunanlar hesap versin. Artık yeter! Çalışırken ölmek istemiyoruz.”

SUÇLU ONLAR AMA...

HABAŞ patronu Mehmet Rüştü Başaran’ın geçmişte yaşanan iş cinayetlerindeki sorumluluğuna dikkat çeken vatandaşlar, “1999’dan beri en az 23 işçinin katledilmesinden sorumlu olan HABAŞ patronu bir kez bile gözaltına alınmazken haftalardır işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması için mücadele verenle, ‘iş cinayetleri son bulsun’ dedikleri için gözaltına alındı” diye isyan etti.

‘Senaryoyu biliyoruz’

Eylemciler, "Biz bu senaryoyu 301 maden işçisinin katledildiği, patronu Can Gürkan'ın dışarıda rahatça dolaştığı Soma'dan biliyoruz. Ermenek'ten, Bartın'dan biliyoruz. Birinci yılını geride bırakan ve patronu bir yıl bile yatmadan tahliye edilen Dilovası Katliamı'ndan biliyoruz" diyerek cezasızlık politikalarını eleştirdi.

Gülmeyin insanlar ölüyor

CHP Grubu, patlama ve yangının bütün yönleriyle araştırılması, işçi sağlığı ve güvenliği önlemlerinin yeniden ele alınması, kamu denetim yeterliliğinin incelenmesi, işçi ve ailelerin haklarının korunmasına, alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla önerge verdi. YENİ Partili Kayıhan Pala, AKP’lilere “Siz gülüyorsunuz, insanlar ölüyor” dedi. CHP’nin Meclis’te verdiği araştırma önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

İşte facianın ayrıntıları

Facianın, saat 11:46’da fabrikanın çelikhane bölümündeki üçüncü ark ocağı taşınırken vinç yolu kirişinin kolon bağlantılarından koparak bütün halinde yere düşmesi nedeniyle olduğu netleşti. Tonlarca ağırlığındaki vincin düşmesiyle büyük hasar meydana geldi. Bu yüzden çelikhanenin bir anda patladığı ve yangın çıktığı anlaşıldı.

Çevre sakinlerinin “Atom bombası ve deprem sarsıntısı gibiydi” sözleriyle ifade ettiği şiddetli patlama nedeniyle 18 işçi yaşamını yitirdi. Enkazdan cansız bedeni son çıkarılan işçi Güner Gökçe oldu. Adli Tıp Kurumu incelemelerine göre, işçilerin ölüm ve yaralanmalarının karbonizasyon derecesinde yanıklara bağlı olarak gerçekleştiği tespit edildi.

Bu iktidar baştayken cinayetler bitmeyecek

YENİ Parti Ankara Milletvekili Gamze Taşçıer HABAŞ Demir Çelik tesisi önünde açıklama yaptı:

“Her dokunduğumuz aile başka bir dram. İki yaşında kız çocuğu olan mı dersiniz, daha dört gün önce işe başlayan mı! Biz her fırsatta başka canlar yanmasın dedikçe, başka bir emekçi cinayetiyle güne uyanıyoruz. Değişen sadece ne biliyor musunuz? Hayatını kaybeden emekçilerin isimleri, onlar için ağıt yakan ailelerin adresleri... Bu iktidar başta olduğu sürece cinayetler son bulmayacak.”

Özel’den taziye telefonu

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, hayatını kaybeden işçilerin aileleriyle telefonda görüşerek başsağlığı diledi. Milletvekilleri Deniz Yücel ve Mahmut Tanal’ın yaptığı ziyarette ailelerle görüşen Özel, “Üzerimize düşen ne varsa başımızla Beraber. İzmir’e gelince size uğrayacağım” dedi.