İzmir'deki fabrikada yaşanan patlamadan sonra 19 işçinin cenazesi yakınlarını haykırışları arasında kaldırılırken fabrikanın sahibi ev hapsi kararıyla; iddiaya göre yalısının yolunu tuttu. Daha önce de 1 işçinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri yangınına ilişkin davada, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Mayıs 2026’da 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

YALIDA EV HAPSİ

Felaketle ilgili ihmal iddiaları gündemde yerini korurken İstanbul Yeniköy sahilinde bulunan Gazioğlu Yalısında ev hapsinde olduğu iddia edildi.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALMIŞTI

1 işçinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı LPG tankeri yangınına ilişkin davada, HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, Mayıs 2026’da 4 yıl 10 ay 10 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

19 EVE ATEŞ DÜŞTÜ

Yaşamını yitirenlerin geride bıraktığı hikayeler ise yürek burktu. Yaşamını yitirenlerden Özcan Efe'nin çocukluk arkadaşı Sami Akar onun borçları olduğunu aktardı. Akar "Paraya ihtiyacı olduğu için, maaşının piyasadaki şartlara göre biraz daha iyi olmasından kaynaklı orada çalışmayı tercih etti. 1 hafta önce ağabeyine 'İş çok ağır, ben yapamıyorum, işi bırakacağım.' demiş. Biraz daha idare edip oradan gelecek tazminatla Menemen'de küçük bir ev almak istiyordu. Nasip olmadı, mekanı cennet olsun" dedi. Özcan Efe 3 çocuk babasıydı.

Yaşamını yitiren Kadir Kaan Özçelik'in kız kardeşi Şeval Özçelik'in açıklamaları da iş yerinde korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Şeval Özçelik makine mühendisi olan abisi Kadir Kaan Özçelik'in 40 bin liraya çalıştığını, daha önce iş yerinde ellerinin yandığını ancak işsiz kalma tehdidiyle şikayetçi olamadığını açıkladı.

'AYAKLARIM GİTMİYOR'

Hayatını kaybeden işçilerden Ferhat Maraşlı'nın 35 yaşında olduğu ve 15 yıldır aynı fabrikada çalıştığı öğrenildi. Acılı baba Nihat Maraşlı da oğlunun hikayesini şöyle anlattı: "Sabah işe giderken yeğenimi aramış. 'İşe gidiyorum yeğenim ama ayaklarım gitmiyor. Bugün hiç işe gidesim yok. Gitmem lazım borçlarım var.' demiş. Adeta bir şey olacağı içine doğmuş.

Ben de baba olarak son bir aydır hayattan hiç zevk almıyordum. Baba olarak içimde sıkıntı vardı. Demek ki bu olay olacakmış. Başımıza gelecekmiş. Ferhat 5 yıllık evliydi. 2 yaşında bir kız çocuğu vardı. Yeni ev almıştı. Borçlanmıştı. Sabah 8 akşam 9 çalışıyordu."

İzmir'de Fabrikanın çelikhane bölümünde meydana gelen patlamaya ilişkin soruşturma kapsamında, dokuz kişi “birden fazla kişinin ölümüne sebebiyet verme” suçlamasıyla tutuklandı. Diğer iki kişi hakkında ise konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. Soruşturma kapsamında 10 Kasım’da İstanbul-Kartal’da gözaltına alınan isimler arasında bulunan HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran hakkında da ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi.

İKTİDARIN KARANLIK TABLOSU

Sözcü sunucusu Serap Belovacıklı üst üste yaşanan ihmallere "Biz ihlalden, ders almamaktan ölüyoruz. Hiçbir şekilde bir bakanın ne olursa olsun bu ülkede sorumluluk aldığına tanık olmadık. Bir istifa mekanizması çalışmıyor bizde. Vedat Işıkhan dönemindeki karanlık tabloya bir bakalım" sözleriyle isyan ederek şu verileri paylaştı:

"Yıl 2021 kaza geçiren işçi sayısı 511 bin 639, 2022'de 589 bin 276 işçi kaza geçirmiş, 2023'te 681 bin 655 işçi kaza geçirmiş.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ne zaman göreve gelmiş? 3 Haziran 2023 tarihinde göreve atandı. Işıkhan döneminde 7 bin 102 işçi çalışırken yaşamını yitirdi.

Bütün olaylardan sonra Işıkhan'ın net bir açıklaması var: İnceleme yapılıyor, tespit ediliyor, bir sıkıntı var mı bakılıyor ama hiç o sıkıntı çıkmıyor.

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