19 işçinin patlama nedeniyle hayatını kaybettiği HABAŞ Demir Çelik Fabrikasında, çalışanlara yönelik cep telefonu yasağı uygulaması başlatıldı. Fabrika girişine asılan ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran’ın talimatı olduğu belirtilen duyuruda, cep telefonlarını teslim etmeyen işçilerin turnikelerden içeri alınmayacağı bildirildi.
Evrensel'den Emirhan Durmaz'ın haberine göre, fabrika girişinde yapılan anonslarla da çalışanlara telefonlarını içeri sokamayacakları yönünde uyarılar yapıldı.
SABAH VARDİYASI İŞÇİLERİ FABRİKAYA GİRMEDİ
Uygulamaya tepki gösteren sabah vardiyası işçileri, cep telefonlarını teslim etmek istemedikleri gerekçesiyle fabrikaya giriş yapmadı. Fabrika önünde toplanarak bekleyişe geçen çalışanlar, "Artık yeter" diyerek karara karşı çıktı.
İçeri girmeyen işçiler, "Türk Metal istifa" ve "Yönetim istifa" sloganları atarak fabrikanın giriş çıkış yolunu kapattı. Bölgedeki kamyon şoförleri de kornalarına basarak eylemdeki işçilere destek verdi.
İŞÇİLERE SALDIRAN SENDİKA TEMSİLCİLERİNE MEYDAN DAYAĞI
Sendika temsilcileri fabrikaya girmeyi reddeden işçilere saldırırken, işçilerin tepkisi sert oldu.
"İçeri girin" diyen Türk Metal temsilcilerinin müdahalesi üzerine işçiler sendika temsilcisini ve güvenlik şefini kovaladı.
Fabrikaya girmeyen işçiler, sendika temsilcilerini dövdü.
ŞİRKETİN SAHİBİ EV HAPSİ İLE SERBEST
Öte yandan, fabrikada meydana gelen ve 19 işçinin yaşamını yitirdiği patlamanın ardından HABAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Rüştü Başaran, olaydan 30 saat sonra gözaltına alınmış, 1 günlük gözaltı süresinin ardından çıkarıldığı mahkemece ev hapsi adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.