GTA 6'nın çıkışına günler kala başlayan ön indirmeler, internet değişim noktası operatörü DE-CIX'in ağında veri trafiği rekoru getirdi. Şirketin açıklamasına göre dünya genelindeki ağda trafik saniyede 33,01 terabite yükselerek ilk kez 33 terabit sınırını geçti.

19 Kasım'da çıkacak oyuna 10 milyona yakın oyuncu ön sipariş verdi. Yaklaşık 220 GB indirme boyutuna sahip GTA 6'yı çıkış gününe hazır etmek isteyen oyuncuların ön indirmelere başlaması, kısa sürede yüksek veri talebi oluşturdu.

FRANKFURT'TA ÖNCEKİ REKOR YÜZDE 19,06 AŞILDI

DE-CIX'in açıklamasına göre 10 Kasım'dan sonra veri trafiği zirveye çıktı. Türkiye'den bağlantılarda tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşılırken Avrupa'nın en büyük internet değişim noktası DE-CIX Frankfurt'ta da rekor kaydedildi.

Frankfurt'ta salı günü Türkiye saatiyle 22.20'de trafik saniyede 22,30 terabite ulaştı. Böylece Ocak 2026'da kaydedilen önceki rekor yüzde 19,06 aşıldı.

ABD'deki bazı merkezlerde de rekor seviyeler görüldü. Trafik Dallas'ta saniyede 2,66 terabite, Chicago'da 1,22 terabite ve Phoenix'te 212,34 gigabite yükseldi.

“BU KEZ YAŞANAN ARTIŞIN BOYUTU DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞ DÜZEYDE”

DE-CIX Teknolojiden Sorumlu Başkanı (CTO) Dr. Thomas King, büyük oyun lansmanlarının kısa sürede önemli trafik artışlarına yol açabildiğini belirtti. Yazılım güncellemeleri ve büyük spor organizasyonlarının canlı yayınlarında da benzer sıçramalar görüldüğünü anlatan King, şunları söyledi:

“Ancak bu kez yaşanan artışın boyutu daha önce görülmemiş düzeyde. Bu yeni rekorlar, dijital altyapımızın bugün ne denli büyük miktarda veriyi işleyebildiğinin etkileyici bir göstergesi”

Rockstar Games, GTA 6'yı Türkiye'de 19 Kasım'da saat 00.00'da erişime açacak.