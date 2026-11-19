Koç

Aşk hayatın, yaratıcılığın ve hobilerin adeta parlıyor; Jüpiter sana bu alanda büyük bir şans ve coşku veriyor. Ancak Akrep'teki Güneş'in yaptığı kare, sosyal çevren, geleceğe yönelik planların veya ortak projelerinle kendi bireysel keyiflerin arasında bazı gerilimler yaratabilir. Herkese yetişmeye çalışırken kendi neşeni baskılamamaya dikkat et.

Boğa

Ev, aile ve kökler alanında büyümek, yuvanı güzelleştirmek veya taşınmak gibi büyük planların devrede. Ancak kariyerin ve toplumsal statünle ilgili sorumluluklar (Güneş'in duruşu) bu evsel genişleme isteğini biraz baskılayabilir veya sana ilave bir sorumluluk getirebilir. İki cepheyi de dengelemek bugünün anahtarı.

İkizler

Zihnin, yakın çevre ilişkilerin, eğitim veya seyahat planların Jüpiter’in Aslan’daki coşkusuyla hızla büyüyor. Fakat uzak hedeflerin, inançların veya hayat felsefenle ilgili derin bir sorgulama veya kriz (Güneş'in karesi) günlük koşturmacanla çelişebilir. Bilgiyi yayarken abartıdan kaçınmakta fayda var.

Yengeç

Maddi kaynaklar, kazançlar ve öz değer alanında Jüpiter sana güzel fırsatlar ve büyüme potansiyeli sunuyor. Ancak ortaklaşa gelirler, borçlar, krediler veya psikolojik olarak seni sıkan derin meseleler (Akrep'teki Güneş) bütçeni veya finansal risk alma iştahını biraz zorlayabilir. Parasal konularda gaza gelmemek gerek.

Aslan

Jüpiter burcunda seyrederken özgüvenin, karizman, şansın ve hayata bakışın devasa bir büyüme enerjisiyle sarılı! Ancak Akrep'teki Güneş'in karşıt/kare hattı (ev, aile veya ikili ilişkiler kanadından), kendi benliğini ortaya koyma isteğinle başkalarının (partnerin ya da aile bireylerinin) beklentileri arasında seni sıkıştırabilir. Ego savaşlarından uzak durmak en iyisi.

Başak

İç dünyan, bilinçaltın ve arka planda yürüttüğün projeler Jüpiter’in koruması altında şifalanıyor. Ancak günlük rutinlerin, çalışma ortamın veya sağlığınla ilgili beklenmedik sorumluluklar (Güneş'in Akrep'teki baskısı) zihnini yorabilir. Kendini arka planda dinlenmeye ve ruhunu beslemeye mutlaka zaman ayırmalısın.

Terazi

Sosyal çevreler, arkadaş grupları ve geleceğe yönelik büyük hayallerin Jüpiter ile büyüyor ve parlıyor. Fakat aşk hayatın, yaratıcı projelerin veya çocuklarla ilgili alanlar (Güneş'in karesi) ile sosyal hayatın arasında kalabilirsin. Herkesi memnun etmek yerine kendi merkezinde kalmalısın.

Akrep

Burcundaki Güneş sana muazzam bir güç, karizma ve derin bir odaklanma verirken; kariyerinde Jüpiter de en üst noktadan (tepe noktasından) sana büyük bir görünürlük ve başarı fırsatı sunuyor! Ancak iş hayatındaki bu büyüme ve hırs, ev içindeki sorumluluklarınla veya ailevi dengelerle çatışabilir. Gücü ve kontrolü elden bırakmadan esnek olmalısın.

Yay

Yönetici gezegenin Jüpiter Aslan'da seyrederken vizyonun, inançların, seyahat veya eğitim planların adeta uçuyor; hayat sana yeni kapılar aralıyor. Ancak yakın çevrenin, kardeşlerin veya günlük iletişim trafiğinin getirdiği yoğunluk (Güneş'in karesi) bu büyük vizyonunu pratik hayata geçirmekte seni zorlayabilir. Detayları gözden kaçırma.

Oğlak

Ortaklaşa finansal kaynaklar, krediler, eşin parası veya kriz yönetimi alanında Jüpiter sana genişleme ve destek imkanı veriyor. Fakat kendi kazandığın paralar, bütçen ve öz değerlerinle ilgili yapacağın harcamalarda (Akrep'teki Güneş'in tetiklemesiyle) aşırı iyimser veya riskli adımlardan kaçınmalısın.

Kova

Ay balık burcunda süzülürken duygusal hassasiyetin yüksekken, Jüpiter de karşıt burcun Aslan'da ikili ilişkiler, ortaklıklar ve evlilik alanını büyütüyor, parlatıyor. Ancak Akrep'teki Güneş'in yaptığı sert açı, kariyerinle özel hayatın veya ortaklıkların arasında bir gerilim yaratabilir. Karşı tarafın büyük beklentileri karşısında kendi özgür alanını sakinlikle korumalısın.

Balık

Ay burcunda akarken sezgilerin, ilhamın ve merhametin zirvedeyken; Jüpiter Aslan ise günlük işlerin, çalışma ortamın ve sağlığınla ilgili alanlarda sana destek ve büyüme enerjisi veriyor. Ancak uzaklardaki bir mesele, hukuki bir konu ya da inançlarınla ilgili bir detay (Güneş'in karesi) günlük akışını biraz bölebilir. Akışta kal, kendini hırpalama.