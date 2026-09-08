Son 20 yılda bilgisayarla haşır neşir olan milyonların hayatında kendine yer bulan GTA'nın yıllardır beklenen yeni oyunu GTA 6'nın çıkış tarihi olarak duyurulan 19 Kasım yaklaşıyor.

Sadece oyunun çıkışının yaklaşması bile teknoloji alışverişlerini artırırken oyunu ilk günden oynamak isteyen milyonlarca kişi doktorlardan sahte rapor almaya çalışıyor. 19 Kasım tarihinde dünya genelinde iş gücünün yüzde 2'ye varan oranlarda düşüş yaşaması beklenirken farklı alanlarda hizmet veren şirketler o gün için hazırlıklarını sürdürüyor.

BİNLERCE KİŞİ BİLETİNİ ALDI YOLA ÇIKACAK

GTA 6'nın çıkış tarihinin yaklaşması konsol, televizyon, SSD kart, kulaklık ve kontrolcü satışlarında şimdiden belirgin bir artış yaşatırken, turizm de bu akımdan etkilendi. Oyunun geçtiği bölge olan Miami ve Güney Florida’daki tatil rezervasyonlarında da büyük bir yükseliş görüldü.

ASKERLER DE HAZIRLIK YAPTI

GTA 6 askeriyede de yankı uyandırdı, Georgia’daki Fort Stewart üssünde konuşlu ABD Ordusu 3. Piyade Tümeni, askerlerin görev sürelerini uzatmasını sağlamak amacıyla sıra dışı bir kampanya başlattı. Yeni başlatılan uygulamayla 2 ila 6 yıllık yeniden görevlendirme sözleşmesi imzalayan aktif görevdeki askerlere, oyunun çıkış döneminde 4 günlük izin hakkı verilecek.

TÜRKÇE DİL DESTEĞİ İÇİN BÜYÜK MÜCADELE SÜRÜYOR

Yoğun bir Türk oyuncu kitlesine sahip olan GTA'nın yeni oyunda da Türkçe dil desteğini eklememesi ülke genelinde büyük hayal kırıklığı yaratırken, en azından altyazı seçeneğinin eklenmesi için Rockstar firmasına sosyal medya baskısı sürüyor.

GTA 6 için uzun süredir devam eden Türkçe dil desteği tartışmasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Tan Productions’ın kurucusu Tan Şahin Kanat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Take-Two tarafından kendisine ulaşıldığını söyledi.Kanat, şirketten gelen e-postanın içeriğini kamuoyuyla paylaşmadı. Ancak yaptığı açıklamada gelişmeye olumlu yaklaştığını ve Türk oyuncuların taleplerinin ilgili şirketlere ulaştığını ifade etti.Bu gelişme, GTA 6’ya Türkçe altyazı veya arayüz desteği eklenebileceği yönündeki beklentileri de artırdı.