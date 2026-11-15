19 Kasım 2026'da oyunseverlerle buluşması beklenen GTA 6 için satış tahminleri paylaşıldı. Investor’s Business Daily, oyunun Take-Two'nun 2027 mali yılı sona ermeden 55 milyon kopya satacağını öngörüyor.

Bu tahmin, 19 Kasım 2026 ile 31 Mart 2027 arasındaki yaklaşık dört buçuk aylık dönemi kapsıyor. Analize göre GTA 6, yalnızca 2026 yılı içinde 45 milyon kopya satabilir. Öngörülen satışlar, oyunun PC'ye çıkışından önceki döneme ilişkin.

Hafta başında yayımlanan haberlere göre oyun ön sipariş aşamasında 10,31 milyon kopya sattı ve Rockstar'a 1 milyar dolar sağladı.

HİKÂYENİN MERKEZİNDE SOYGUNCU BİR ÇİFT VAR

GTA 6'nın hikâyesi, birlikte soygun yapan bir çiftin etrafında şekilleniyor. Kontrol edilebilen ana karakterlerden birinin kadın olacağı oyun, Vice City'yi de içine alan Leonida bölgesinde geçiyor.

ÇOK KEZ ERTELENDİ

Oyun dünyasının yıllardır büyük bir heyecanla beklediği Grand Theft Auto 6 (GTA 6), 19 Kasım 2026'da oyuncularla buluşmaya hazırlanıyor. Rockstar Games'in geliştirdiği ve çıkış tarihi daha önce birkaç kez ertelenen yapım için artık geri sayım başladı.

GTA 5'in piyasaya sürülmesinden 13 yıl sonra gelecek olan yeni oyun, Vice City'nin de yer aldığı Leonida eyaletinde geçecek. Lucia ve Jason adlı iki ana karakterin hikâyesini anlatacak GTA 6, ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X|S konsollarında satışa sunulacak. Oyun dünyasında yılın en büyük çıkışlarından biri olması beklenen yapımın PC sürümüne ilişkin tarih ise henüz açıklanmadı.