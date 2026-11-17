Çin'in dağlık yapısı nedeniyle yerleşim alanı sıkıntısı yaşanan Chongqing kentinde, raylı sistem hattı 19 katlı bir apartmanın içinden geçecek şekilde inşa edildi. Yapının 6, 7 ve 8. katları yolcu istasyonuna dönüştürülerek toplu taşıma ağı doğrudan konut binasına entegre edildi.

TREN HATTI NEDEN APARTMANIN İÇİNDEN GEÇİRİLDİ?

Dağlık bir coğrafya üzerinde kurulu olan Chongqing metropolünde, yeni ulaşım hatları için uygun arazi bulmakta zorluk yaşandı. Şehir planlamacıları, mevcut binaları yıkmak yerine raylı sistemi doğrudan 19 katlı apartmanın ortasından geçirme kararı aldı. Bu yöntemle hem konut alanları korundu hem de bölgedeki ulaşım ağı kesintisiz şekilde tamamlandı.

TAŞIYICI KOLONLARDAN BAĞIMSIZ SİSTEM KURULDU

Binanın yapısal güvenliğini korumak amacıyla mühendislik düzeyinde özel bir taşıyıcı sistem uygulandı. Tren rayları, apartmanın ana taşıyıcı kolonlarından tamamen bağımsız bir iskelet üzerine döşendi. Bu teknik ayrım sayesinde tren geçişleri sırasında oluşan titreşimlerin bina gövdesine iletilmesi engellendi.

DAİRELERDE NE KADAR GÜRÜLTÜ DUYULUYOR?

İstasyonun yer aldığı 6, 7 ve 8. katların hemen üstünde ve altında konut yaşamı devam ediyor. Yapıda kullanılan özel ses yalıtım teknolojisi, raylı sistemden kaynaklanan gürültüyü büyük ölçüde azaltıyor. Açıklanan verilere göre tren geçişi sırasında dairelerin içinde yalnızca çalışan bir bulaşık makinesi kadar ses duyuluyor.