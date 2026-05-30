Çin’in devasa metropollerinden biri olan Chongqing, hem coğrafi zorlukları hem de aşırı nüfus yoğunluğuyla şehir planlamacılarını alışılagelmişin dışında çözümler üretmeye zorluyor. Şehrin kuzey, doğu ve güneyini kuşatan Daba, Wushan, Wuling ve Dalou Sıradağları, yerleşim alanlarını dik yamaçlara ve dar düzlüklere hapsediyor. Yaklaşık 49 milyonluk nüfusun yarattığı bina yoğunluğu ise altyapı projeleri için boş alan bırakmıyor.

Bu kısıtlamalar altında 2004 yılında onaylanan raylı taşıma hattı, mimarlık tarihine geçecek bir tasarımla hayata geçirildi. Proje aşamasında güzergah üzerinde bulunan 19 katlı bir apartman bloğu, mühendisleri kritik bir kararla karşı karşıya bıraktı: Bina ya tamamen yıkılacak ya da tren hattı bir şekilde binanın içinden geçirilecekti.

BİNADA YAŞAYANLAR DOĞRUDAN ULAŞIYOR

Uzmanlar, binayı yıkmak yerine 7. ve 8. katları kamulaştırarak bu bölgeyi bir tünel ve istasyona dönüştürmeyi tercih etti. Yapılan bu sıra dışı tercih sonucunda ortaya çıkan Liziba İstasyonu, bugün dünyanın en ilgi çeken toplu taşıma noktalarından biri kabul ediliyor. Binada yaşayan sakinler, asansörle sadece birkaç kat inerek doğrudan istasyon peronuna ulaşabiliyor ve şehir içi ulaşıma evlerinin içinden dahil olabiliyor.

DAİRELERİN PİYASA DEĞERİ ARTTI

Bir toplu taşıma hattının konutların bu kadar yakınından geçmesinin normal şartlarda mülk değerini düşürmesi beklense de Chongqing örneğinde tam tersi bir tablo gözlemleniyor. İstasyonun sağladığı ulaşım kolaylığı, dairelerin cazibesini ve piyasa değerini artırmış durumda.

Gürültü kirliliğini önlemek adına alınan tedbirler ise şu şekilde planlandı: Standart trenlere göre daha sessiz bir teknoloji seçildi. Binanın gövdesi gelişmiş gürültü azaltıcı ekipmanlarla donatıldı. Yapılan ölçümler ve bölge sakinlerinin beyanlarına göre, geçiş anındaki ses seviyesi bir bulaşık makinesinin çalışma gürültüsünü geçmiyor.

Uzmanlar, boş alanın kalmadığı bu denli hızlı büyüyen şehirlerde, "yeraltı veya yer üstü" seçenekleri tükendiğinde "içinden geçme" yönteminin, kentsel dokuyu korumak adına başarılı bir kumar olduğunu belirtti.