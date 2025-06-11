CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İBB'ye yönelik operasyonun ardından, Kayseri'de başlayan protesto eylemlerine katılan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) bazı öğrenciler hakkında üniversite yönetimi tarafından disiplin soruşturması başlatıldı.

Soruşturma açılan öğrencilerden biri de İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisi S.K. oldu. 22 yaşındaki S.K.'ya, 22 Mart'ta Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen "izinsiz gösteri"ye katıldığı gerekçesiyle rektörlük tarafından disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.

VALİLİK ÜNİVERSİTEYE YAZI GÖNDERDİ

Kayseri Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü tarafından üniversiteye gönderilen yazıya göre, öğrenci S.K. hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 301 ve 214. maddeleri ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet gerekçesiyle adli işlem yapıldığı aktarıldı. Öğrenci S.K.'nın, 11 Haziran tarihinde savunma vermesi istendi.

Öğrenci S.K.'dan, rektörlük tarafından başlatılan disiplin soruşturması kapsamında, 22 Mart'ta Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayla ilgili olarak 2911 sayılı Kanun ile TCK'nın 301 ve 214. maddeleri uyarınca hakkında yapılan adli işleme dair ifadesini sunması istendi.

"BEN BU ÜLKENİN ÖĞRENCİSİYİM"

Öğrenci S.K. ifadesinde şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Meydanı'nda CHP'nin çağrısı üzerine anayasal hakkımı kullanmak için geldim. Ben hiçbir parti veya sendika üyesi değilim. Polise karşı herhangi bir şekilde hakaret etmedim veya saldırma olmadı. Polisin dağılın çağrıları üzerine oradan ayrıldım. TCK 214 kapsamında dava süreci devam etmektedir ve yargı süreci devam ettiği için masumiyetim bakidir. TCK 301 kapsamında devletin kurumlarına karşı, Türk milletine karşı hakaret ve aşağılamam olmamıştır. Sadece o eylemde bulunduğum için bana bu suçlamalar isnat edildi. Savunma yapmak üzere çağrıldığım 2547 sayılı kanunun 54. maddesi alt başlıklarına ithafen yetkilileri yanıltacak bilgiler vermedim. Ders ve etkinlikleri bozacak hareketlerde bulunmadım. Sınavlarda kopya çekmedim, YÖK tarafından asılan afiş ve bildirilere zarar vermedim. Öğrenci ve personele hakaret etmedim. Kısacası ben bu ülkenin öğrencisiyim. Kanuna aykırı hiçbir harekette bulunmadım ve neden 2547 sayılı Kanunun 54. maddesine karşın savunma yapmam istendi. En ufak bir fikrim yok. Bu konuda bir kusurum yoktur."

'UYAN KAYSERİ' SORUŞTURMASI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, öğrenci S.K. hakkında sosyal medya hesabından "Kayserililer neredesiniz? 2 gündür sesiniz çıkmadı. Hakkınız gasbediliyor, farkında değil misiniz? Uyan Kayseri uyan" şeklindeki paylaşımı nedeniyle TCK madde 214 (suç işlemeye alenen tahrik) suçlamasıyla dava açtı. Öğrenci S.K, 18 Kasım'da Kayseri 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.