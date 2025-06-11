Bir vatandaş, avukat Kerim Bütün'ün sosyal medya paylaşımlarını CİMER'e şikayet etti. Bunun üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Bütün hakkında soruşturma başlatıldı. Avukat Kerim Bütün, süreci ANKA Haber Ajansı'na şöyle değerlendirdi:

"Soruşturmalarla, gözaltılarla, tutuklamalarla herkesi sindirmek, susturmak istiyorlar. Öyle bir yargı düzeni inşa ettiler ki, jurnalcileriyle birlikte, halkımızın konuşmasını bile engellemek istiyorlar. Fakat Gezi'den sonra zorla ve faşist yöntemlerle inşa edilen o korku duvarı, 19 Mart’ta Beyazıt’ta yıkılan barikatlarla birlikte tarih oldu. Bense, bu tarihin içerisinde normalleşen bir şeyle, sıradan bir hadiseyle muhatap oluyorum, yani yine 'şüpheli avukat' oluyorum. Sözün özü: Bugün polis evime gelerek şüpheli olduğumu bildirdi. Yarın ifade vereceğim, boyun eğmeyeceğiz, biz avukatız."

MESLEK ÖRGÜTLERİ TEPKİ GÖSTERDİ

Avukat Kerim Bütün hakkında soruşturma başlatmasına meslek örgütleri tepki gösterdi. Üyesi olduğu Avukatın Sesi İnisiyatifi'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Avukatlara saldırılar hız kesmeden devam ediyor. Üyemiz avukat Kerim Bütün hakkında ifade özgürlüğü kapsamındaki beyanları gerekçe gösterilerek İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmıştır. Meslektaşımız, bugün saat 11.30 sularında evine gelen polisler tarafından ifade işlemi için emniyete çağırılmıştır. İfade için çağrı kağıdı gönderilmeden ikamet edilen konuta gelinmesi, CMK ve ilgili yönetmeliğe aykırıdır. Soruşturmanın, CİMER ihbarı ile başlatıldığı tarafımızca öğrenilmiştir. Meslektaşlarımızın, üyelerimizin ve halkımızın avukatlığını yapmaya devam edeceğiz."

Avukat Hakları Grubu'ndan yapılan açıklamada ise "Meslektaşımıza geçmiş olsun dileğimizi iletiyoruz. İfade özgürlüğü ve hukuka karşı yürütülen tüm süreçlerde olduğu gibi, mücadeleci meslektaşımız avukat Kerim Bütün'ün de yanında olacağız" denildi.