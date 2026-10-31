Cumhuriyetin kurucusu Atatürk’e yapılan vefasızlıklara bir yenisi daha eklendi. Kocaeli’nin Derince ilçesindeki 19 Mayıs Anadolu Lisesi’nin logosu değiştirildi. Eski logoda bulunan, Atatürk’ün Samsun’daki Onur Anıtı’nı temsil eden atlı figür logodan kaldırıldı. Yerine mavi ve sarı renkli geometrik bir motif kullanıldı. Eski logonun kırmızı çerçevesinde “Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi” yazısı, m0erkezinde atlı Atatürk figürü bulunuyordu. Yeni logoda okulun adı korundu Atatürk figürüne yer verilmedi.

‘İŞLEM YAPILSIN’

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, okulun resmi internet sitesindeki logo değişikliğinin birkaç ay önce yapıldığını saptadıklarını belirterek, karar ve onay sürecinin incelenmesini, sorumlular hakkında işlem yapılmasını ve Atatürk figürünün yeniden logoya konulması çağrısında bulundu.

‘BU NASIL YÖNETİCİ?’

Özbay, SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada “Aklı, vicdanı, tarih bilinci ve bu ülkenin değerlerine bağlılığı olan hangi eğitimci, Atatürk’ü okulun logosundan kaldırmayı düşünür? Hem de adı 19 Mayıs olan bir okulda 19 Mayıs’ın anlamını kavrayamayan, Atatürk’ün görseline tahammül edemeyen biri, Türkiye Cumhuriyeti’nde hiçbir okulda yönetici olmaya layık değildir. Bu cüreti besleyen siyasi anlayışı tanıyoruz’’ dedi.

BAKAN TEKİN’İN TAVRI MERAKLA BEKLENİYOR

Yaptıkları ve konuşmalarıyla tartışmaların merkezindeki Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in bu konudaki tavrı merak ediliyor. Vatandaşlar, “Bakan Tekin’in, Atatürk’ü logosundan çıkaran okulun idarecilerine nasıl bir tepki göstereceği merak ediyoruz” dedi.