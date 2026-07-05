Araştırma, uzun yıllardır yalnızca efsanelerde anlatılan 'Kraken' benzeri dev yaratıkların tamamen hayal ürünü olmayabileceğini gösteriyor. Fosilleşmiş çene kalıntıları üzerinde yapılan analizler, bu dev kafadanbacaklıların yalnızca büyük olmadığını, sert kabuklu canlıları ve kemikli avları parçalayabilecek kadar güçlü çenelere sahip olduğunu ortaya koydu.

27 FOSİL YENİDEN İNCELENDİ

Araştırmacılar, Japonya ile Kanada'nın Vancouver Adası'nda bulunan 27 fosil çenesini ileri görüntüleme teknikleri ve yapay zeka destekli dijital modelleme yöntemiyle yeniden analiz etti. Çalışma sonucunda fosillerin iki farklı türe ait olduğu belirlendi. Bunlardan en büyüğü olan Nanaimoteuthis haggarti'nin yaklaşık 19 metre uzunluğa ulaşmış olabileceği hesaplandı.

Bilim insanlarına göre bu boyut, günümüzde yaşayan yaklaşık 14 metrelik dev mürekkep balıklarından bile daha büyük. Bu nedenle söz konusu türün şimdiye kadar yaşamış en büyük omurgasız canlı olabileceği değerlendiriliyor.

DENİZLERİN ZİRVE AVCILARINDAN BİRİYDİ

Fosil çenelerinde tespit edilen aşınmalar ve kırık izleri, bu dev ahtapotların kabuklu canlıları ve kemikli avları güçlü gagalarıyla parçaladığını gösteriyor. Araştırmacılar, bu canlıların yalnızca küçük deniz hayvanlarıyla değil, dönemin dev deniz sürüngenleriyle aynı besin zincirinde yer alan üst düzey avcılar olduğunu düşünüyor.

Bulgular, milyonlarca yıl önce okyanusların yalnızca dev köpek balıkları ve deniz sürüngenleri tarafından yönetildiği yönündeki görüşü de sorgulatıyor. Araştırmanın sonuçları, tarih öncesi deniz ekosistemlerinde dev omurgasızların da en güçlü avcılar arasında yer aldığını ortaya koyuyor. Çalışma, Science dergisinde yayımlandı.