Sri Lanka’nın Ratnapura bölgesi yakınlarındaki bir maden sahasında, 2023 yılında çıkarılan ve "Star of Pure Land" adı verilen safirin dünyada belgelenmiş en büyük doğal mor yıldız safiri olduğu açıklandı.

İKİ YIL SONRA FARK EDİLDİ

AP ajansının aktardığı bilgilere göre taş, çıkarıldığı dönemde diğer taşlarla birlikte satın alındı. Sahipleri, yaklaşık iki yıllık bir sürecin ardından taşın niteliğini fark ederek iki ayrı uluslararası laboratuvarda doğrulama yaptırdı.

19 MİLYAR DEĞERİNDE

Gemoloji danışmanı Ashan Amarasinghe, cilalanmış ve yuvarlak bir forma sahip olan taşın belirgin bir altı ışınlı ışık deseni etkisi sunduğunu bildirdi. Uluslararası uzmanlar tarafından yapılan ekspertiz çalışmalarında, safirin piyasa değerinin 300 milyon ile 400 milyon dolar (yaklaşık 14 milyar 532 milyon 675 bin lira-19 milyar 376 milyon 900 bin lira) arasında değişebileceği öngörüldü.

SATIŞA DAİR RESMİ BİR BİLGİ PAYLAŞILMADI

Güvenlik gerekçesiyle kimliklerini gizli tutan taş sahipleri, parçayı satmaya hazır olduklarını duyurdu. Ancak satışın gerçekleşip gerçekleşmediğine dair henüz resmi bir bilgi paylaşılmadı.

'Mücevher şehri' olarak bilinen Ratnapura bölgesinden çıkarılan Kolombo'daki bu örnek, renk, berraklık ve parlaklık kriterleri açısından Sri Lanka safirlerinin öne çıkan örneklerinden biri olarak gösteriliyor.