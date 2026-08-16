ABD'de salmonella bulaşması şüphesiyle başlatılan dev yumurta geri çağırma operasyonunda durum kritik bir eşik aştı. ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 19 milyon yumurtayı kapsayan geri çağırmayı, ciddi sağlık sorunlarına veya ölüme yol açabilecek ürünler için uygulanan en yüksek kategori olan "Sınıf I" seviyesine yükseltti.

Geri çağırma kararıyla birlikte ortaya çıkan sağlık verileri de endişe verici. Salmonella ile bağlantılı vakalarda yaklaşık 100 kişinin hastalandığı, bunlardan 26'sının hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Yetkililer, şu ana kadar doğrulanmış bir ölüm vakasına rastlanmadığını belirtti.

"CİDDİ SAĞLIK SORUNLARI VEYA ÖLÜM RİSKİ TAŞIYOR"

FDA'nın Sınıf I kategorisi, ürünün kullanılması veya tüketilmesi durumunda ciddi sağlık sorunlarına ya da ölüme yol açabileceğine dair makul bir olasılık bulunduğunda devreye girer. Bu kategori, tüketicilerin en dikkatli olması gereken uyarı seviyesi olarak kabul ediliyor.

Geri çağırma kapsamında Country Morning, Cal-Maine Sunups, Brookshire’s, Simple Truth ve Kroger markaları altında satılan yumurtalar yer alıyor. Ürünlerin son tüketim veya tavsiye edilen tarihlerinin 20 Temmuz 2026 ile 17 Ağustos 2026 arasında olduğu kaydedildi.

Yumurtalar Texas, Oklahoma ve Louisiana'daki mağazalara gönderilmişti. Özellikle Texas ve Louisiana'daki Kroger ile Texas, Oklahoma, Arkansas ve Louisiana'daki Brookshire Grocery mağazalarında satılan ürünlerin Mississippi ve New Mexico gibi eyaletlerdeki küçük perakendecilere de ulaştığı belirtildi.

Yetkililer, geri çağırma kapsamındaki yumurtaları satın alan tüketicilerin bu ürünleri kesinlikle tüketmemesini istedi. Yumurtaların çöpe atılması veya para iadesi için satın alındığı mağazaya götürülmesi gerektiği vurgulandı. Orijinal ambalajdan çıkarıp saklayan ve durumu emin olamayan tüketicilere de ürünleri kullanmamaları tavsiye edildi.

Salmonella belirtileri genellikle kontamine gıdanın tüketilmesinden 12 ila 72 saat sonra ortaya çıkıyor. İshal, ateş ve karın krampları en yaygın şikayetler arasında yer alıyor ve hastalık çoğunlukla dört ila yedi gün sürüyor. FDA, 5 yaş altı çocuklar, yaşlılar ve bağışıklık sistemi zayıf kişiler için daha ağır enfeksiyon riski bulunduğunu hatırlattı.