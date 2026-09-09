Tokat’ın Niksar ilçesindeki Kaya İsmet Özden Ortaokulu için yapılan incelemelerde binanın depreme karşı güvenli olmadığı belirlendi. Bunun üzerine okulun yıkılmasına, öğrencilerin ise yaklaşık 200 metre uzaklıktaki Ulvi Saime Kaya İlkokulu’nda eğitimlerine devam etmesine karar verildi.

SAĞLAM KAMELYAYI GERİDE BIRAKMADILAR

Okulun boşaltılması sırasında bahçedeki kamelyanın da yıkılacak olması öğretmenleri harekete geçirdi. Kamelyanın sağlam durumda olduğunu ve kullanılabileceğini düşünen öğretmenler, onu yeni okulun bahçesine götürmeye karar verdi.

200 METRE UZAKTAKİ OKULUN BAHÇESİNE TAŞIDILAR

Kaya İsmet Özden Ortaokulu Müdürü Metin Özdemir ile 19 öğretmen, kamelyanın sabitlendiği noktadaki ayaklarını sökerek yapıyı bulunduğu yerden çıkardı. Daha sonra kamelya yaklaşık 200 metre uzaklıktaki yeni okulun bahçesine taşındı.