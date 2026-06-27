Yazarımız Bekir Coşkun bizi böyle anlatmıştı. Bir milim değişmedik.

Soruyorsanız biz kimiz!

Sevdalıyız... Tutkunuz... Aşığız... Vurgunuz...

Deliyiz...

Karadeniz dağlarının, Toroslar’ın, Marmara’nın, ay çiçeklerinin, zeytin ağaçlarının, portakal bahçelerinin...

Nemrut’ta güneşin doğuşunun...

Cunda’da gün batımının delisiyiz...

Hastasıyız... Sazın, yanık kavalın...

“Sarı gelin”in, “Ormancı”nın, “Fettan güzel”in, “Eşref”in... Rast, hüzzam, mahur, hicazın...

Horonun, lorkenin, çayda çıranın, çiftetellinin hastasıyız...

Mediha ile Gökmen’i tutmuşken, örgütümüzü soruyorsan:

Örgütçüyüz...

Türkiye Cumhuriyeti örgütünün üyeleriyiz...

Liderimiz; Mustafa Kemal...

19 milyon 481 bin 678 hücre evinde, bebeklerimiz, annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, ninelerimiz, mutfaklarımız, ocaklarımız var...

Sloganımız:

“Korkma sönmez” diye başlar..

Biz cumhuriyetçiyiz...

Demokratız...

Çağdaşız...

Laikiz...

Yurtseveriz...

Bunun hesabını soruyorsan...

Söyleyeyim:

İstediğin kadar hücrelere kapat, senin asla olamayacağın kadar özgürüz...

Hürüz...

Gururluyuz...

Korkusuzuz...

(28 Mayıs 2017)

Benzersiz kalemiyle efsaneleşen yazarımız Bekir Coşkun’u 2020’de 75 yaşındayken kaybettik.

Bandırma vapuru

Yeni amiral gemisi SÖZCÜ’dür” diyorlar...

Teşekkür ederiz ama...

Amiral gemisi değil,

Bandırma Vapurudur, SÖZCÜ...

Bandırma Vapuru Karadeniz’e açıldıktan kısa bir süre sonra Kaptan İsmail Hakkı Bey, bir İngiliz savaş gemisinin kendilerini takip ettiğini, savaş gemisine Bandırma’yı batırma görevinin verildiğini biliyordu...

Çünkü İngiliz istihbaratı, o silahsız vapurun en güçlü silahı; bir milletin onurluca ve bağımsız yaşama sevdasını taşıdığının farkındaydı...

Denizde karanlık bir fırtına, dört metreyi bulan dalgalar, kıyıya yakın gizli kayalıklar, peşinde ise İngiliz savaş gemisi vardı Bandırma Vapuru’nun...

Ama asıl büyük tehlike; şerefini emperyalist istila güçlerine satmış yerli işbirlikçilerdi... Nitekim daha sonra Atatürk ve o vapurda bulunanlar için idam fermanı yayınlayacaklardı... Kaptan o gece “Korkmayacağız” dedi... Ve makinistler, küreklere tekrar tekrar kömür doldurup attılar kazanlara...

Bizler; tüm ülke gibi medyayı da ele geçirmiş istiladan geri kalan bu küçük gemide, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nden yanayız...

Laik ve çağdaş hukuk devletinden yana tarafız...

Adalet-hukuk isteriz...

Biz Kemalist’iz...

Yurtseveriz...

Yobazlığa, tarikatçılığa, şıhlara, hocalara, hırsızlığa, vurguna, soyguna karşıyız...

Biz “Çağdaş Türkiye” deriz...

Asla ve asla vazgeçmeyiz...

Bugün SÖZCÜ’nün duruşması var...

Alında zerre kadar şaibe olmayan patronundan, Türkiye’nin onlarca yıldır tanıdığı şerefli mensuplarına kadar, SÖZCÜ, “FETÖ’cü” olmakla suçlanıyor...

Çağdaşlığı isteyen vatandaşlarımızın sevgisinden başka gücümüz... Türk adaletinden başka sığınacağımız bir yer yok...

Elini vicdanına koy yargıç...

SÖZCÜ “FETÖ’cü” olabilir mi?..

Amiral gemisi değil...

Bandırma Vapuru’dur SÖZCÜ...

Kömür at kazanlara kardeşim...

(30 Mayıs 2018)

Hatıraları kalbimizde