Türk sinemasının efsane isimlerinden Nebahat Çehre, katıldığı bir programda yıllar önce yaşanan olayı gün yüzüne çıkardı. 82 yaşındaki usta oyuncu, evine giren hırsızın hayatında önemli bir değişime neden olduğunu söyledi.

19 PARÇA MÜCEVHERİ ÇALINDI

Nebahat Çehre, konuk olduğu Pazar Gezmesi programında yaptığı açıklamalarla gündeme damga vurdu. Yıllar önce yaşadığı hırsızlık olayını anlatan Çehre, şu ifadeleri kullandı:

“Evimden tam 19 parça mücevherim çalındı. Hepsi de birbirinden çok değerliydi. O günden beri mücevher takmıyorum. Daha çok antika yüzükler ve takılar seçiyorum”

Bu sözler kısa sürede magazin gündemine otururken, usta oyuncunun yaşadığı olayın etkisini hâlâ taşıdığı görüldü.

ARTIK ANTİKA KULLANIYOR

Mücevher yerine farklı bir tarz benimsediğini de anlatan Nebahat Çehre, artık daha çok antika takılar tercih ettiğini açıkladı. Özellikle antika yüzüklere ilgi duyduğunu belirten usta oyuncu, zamanla özel bir koleksiyon oluşturduğunu da paylaştı.