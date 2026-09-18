Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinin Kızılca köyünde çiftçilik yapan ve 3 çocuk babası olan Menderes Koçak, bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’nde dün hayatını kaybetti.

KAMPANYALARINI ELEKRİKLİ BİSİKLETLE YÜRÜTTÜ

İlçede yerel ve genel seçimlerde defalarca aday olmasıyla tanınan Koçak, seçim dönemlerinde çalışmalarını elektrikli bisikletiyle yürütmesiyle de dikkat çekiyordu. Koçak’ın cenazesi, bugün öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası şehir mezarlığında toprağa verildi.

30 YILDA 19 KEZ ADAY OLDU

Menderes Koçak’ın seçim serüveni 1994 yılında Kızılca köyünden muhtar adayı olmasıyla başladı. Yıllar içinde adaylığını farklı seçimlerde sürdüren Koçak, 5 kez bağımsız Sandıklı Belediye Başkanlığı, 1 kez bağımsız Afyonkarahisar milletvekilliği ve 12 kez muhtarlık için yarıştı.

HİÇBİRİNİ KAZANAMADI

Toplam 19 kez aday olan Koçak, bu seçimlerin hiçbirinde seçilemedi.

Koçak, son olarak 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde Sandıklı Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olarak yarışmıştı.