UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde deplasmanda RB Salzburg ile karşılaşan Milan, rakibini 4-0 gibi net bir skorla mağlup ederek organizasyondaki ilk galibiyetini elde etti. İlk tur maçında San Siro'da Benfica'ya 2-0 mağlup olan Ruben Amorim'in ekibi, 19 yaşındaki Alphadjo Cisse'nin yıldızlaştığı gecede moral depoladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İtalyan futbolcu, maçın başlarında kaydettiği kafa golüyle skoru açtı. İlk yarının sonlarına doğru yakın mesafeden bulduğu golle farkı ikiye çıkaran genç yetenek, ikinci yarının başlamasından kısa bir süre sonra sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşla fileleri sarsarak tarihi gecesini hat-trick ile tamamladı.

67 YILLIK REKOR TARİHE KARIŞTI

Sergilediği resitalle Avrupa futbol tarihine geçen genç oyuncu, kulübün efsane isimlerinin derecelerini de geride bıraktı. Cisse, Eylül 1959'da 20 yaş 309 günlükken Milan formasıyla Olympiacos'a üç gol atan Giancarlo Danova'nın 67 yıldır elinde tuttuğu "büyük Avrupa turnuvalarında hat-trick yapan en genç İtalyan" rekorunu kırdı.

Genç yıldız ayrıca, efsane golcü Filippo Inzaghi'nin Eylül 2002'de Deportivo La Coruna ağlarına bıraktığı 3 golden bu yana Avrupa kupalarında Milan formasıyla hat-trick yapan ilk futbolcu olmayı başardı. Müsabakanın ardından duygularını paylaşan Cisse, "Bu hat-trick'ten ve galibiyetten gerçekten çok mutluyum. Çok mutluyum ve bu formumu kesinlikle bir sonraki maça taşıyacağım" ifadelerini kullandı.