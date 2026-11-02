Zengin bir aileden gelen 19 yaşındaki Lazar Stojanović, okula gitmedi ama zekâsıyla birçok kişiyi kandırdı. Kendini milyonluk servetin varisi olarak tanıttı. Tüccarlardan kafe sahiplerine kadar pek çok kişiyi sahte zenginlik gösterileriyle dolandırdı.

En dikkat çekici numaralarından birini bir terzi dükkânında yaptı. Olay, Dorćol semtindeki Dubrovačka Caddesi 7 numarada yaşandı. Stojanović, kendisine kumaş getiren terziye 3 milyonluk servetin varisi olduğunu söyledi. Terzi ilk ona inanmadı.

Genç adam, iddiasını kanıtlamak için terziyi arabasına bindirdi. Ardından Jadransko-Podanavska Bankası'na götürdü. Bugün Bilim Sarayı olarak bilinen binadaki bankanın kasasına kadar ilerledi.

74 numaralı kasayı açtı ve içindeki paketleri gösterdi. Bunların büyük bankalara ait hisse senetleri olduğunu söyledi. Dönemin zenginlerine özgü bir arabayla gelmesi ve kasayı açması, terziyi ikna etti. Terzi, karşısında varlıklı bir müşteri olduğunu düşünerek ona bir takım elbise dikti, ancak polisin daha sonra yaptığı inceleme gerçeği ortaya çıkardı. Kasada hisse senetleri yoktu. Eski piyango biletleri ve sıradan kâğıtlar vardı.

Milyoner lakabıyla tanınıyordu

Ekim 1926'da Lazar Stojanović hâkim karşısına çıktı. Belgrad Belediye Mahkemesi'nin Üçüncü Dairesi'nde görülen davada, genç adamın dolandırıcılıkları ele alındı.

Milyoner lakaplı 19 yaşındaki Stojanović, birkaç ay içinde yaklaşık 85 bin dinar toplamıştı. Mağdurları arasında kafe sahipleri, tüccarlar, avukatlar ve bakanlar vardı.

Bu para, o dönem için oldukça büyük bir servetti. Yaklaşık 60 yıllık ortalama maaşa karşılık geliyordu.

Stojanović'in en büyük kozu insanları etkileme becerisiydi. Özellikle bankanın kasasında yaptığı gösteri ona büyük avantaj sağladı. Bu yöntemle tüccarların ve restoran sahiplerinin güvenini kolayca kazandı.

Restoran hesabını da sahte servetiyle ödemekten kurtuldu

Stojanović'in mağdurları arasında Ruska Kruna adlı tavernanın garsonu Jaša Bukanović de vardı. Garson, 6 bin dinarı aşan hesabı ödemesini isteyince genç adam yine aynı yönteme başvurdu.

Onu Jadransko-Podanavska Bankası'na götürdü. Burada 200 bin dinar değerinde Ulusal Banka kuponları olduğunu söylediği belgeleri gösterdi. Garson, onu banka çalışanlarının yanında görünce anlattıklarına inandı.

Stojanović'in borçları bununla da sınırlı değildi. 1924'ün sonlarında Ranko Mašić ile birlikte Uzun Mirkova Caddesi 9 numarada yaşamaya başladı. Bir süre sonra ev arkadaşına yaklaşık 6 bin dinar borçlandı.

1925'in başında ise eski bakan Pavlo Denić ile iş yapmaya karar verdi. İki ortağıyla birlikte Denić'in Karadžićeva Caddesi 11 numaradaki evinde bir dükkân kiraladı.

Hazırlanan sözleşmede Milorad Neimarović ve Ana Ristić ortak olarak yer aldı. Stojanović ise 100 bin dinar sermayeli Neimarović i Kompanija adlı şirketin ana ortağı olarak gösterildi.

Dükkâna raflar, iki çalışma masası ve bir yazar kasa getirildi, ancak 1 Mart'a gelindiğinde içeride hiçbir eşya kalmamıştı. Stojanović'in ortağı da ortadan kaybolmuştu.

Denić, genç adamı bulduğunda kira borcunu ödeyecek parası olmadığını öğrendi. Avukat Wagner'den aldığı parayı da geri ödememişti. Eski bakan bunun üzerine mahkemeye başvurdu. Beş aylık kira için 36 bin 250 dinar talep etti.

Babası borcunu ödedi, o yeniden borçlandı

Stojanović'in en büyük alacaklılarından biri kafe sahibi Velisav Jevremović'ti. Genç adam sekiz ay boyunca onun yanında yaşadı. Bu sürede yaklaşık 30 bin dinar borçlandı. Kafe sahibinin verdiği yemeklerden de yararlandı.

Jevremović sonunda sabrını kaybetti. Borcunu ödemezse Kamu Güvenliği Başkanı Gligorij Popović'e gideceğini söyledi. Bunun üzerine Stojanović ona 20 bin dinarlık senet verdi.

Ancak ödeme günü geldiğinde genç adam yine aynı cevabı verdi: "Param yok..."

Bir süre sonra Stojanović'in babası Belgrad'a geldi. Genç adam, kafenin arka tarafından koşarak babasının yanına gitti. Ona kimseye bir şey söylememesini fısıldadı.

Babası, 28 bin dinarlık senet borcunu ödedi. Fakat bu ödeme de oğlunun borçlarını bitirmedi. Stojanović, bu sırada 12 bin dinarlık yeni bir borç daha yapmıştı. Ardından memleketi Vlasotince'ye kaçtı.

Kafe sahibi peşini bırakmadı. Bir polis memuruyla birlikte güneye giden trene bindi. Yolculuk için 300 dinar ödedi ve genç adamı buldu. Stojanović'i Belgrad'a geri götürdü.

Genç adam yol boyunca öfkesini gizleyemedi. Kafe sahibine, "Bunu bilseydim seni köprüden suya atardım!" dedi.

Mahkeme 8 ay hapis cezası verdi

Duruşmada kendisini savunan Stojanović, babasının kendisini reddettiğini söyledi. Buna rağmen babasının borçlarını ödeyeceğine inandığını belirtti. Savcılar davalarından vazgeçerse onlarla uzlaşabileceğini de ifade etti.

Mahkeme iki suçlamada suç unsuru bulmadı ve Stojanović'i beraat ettirdi. Diğer dört dolandırıcılık suçlamasından ise toplam sekiz ay hapis cezası verdi.

O dönemde 21 yaşını dolduranlar yetişkin kabul ediliyordu. Bu nedenle mahkeme, Stojanović'in yaşını da dikkate aldı.

Genç adam ayrıca 5 bin 500 dinar mahkeme masrafı ve 16 bin dinar tazminat ödemeye mahkûm edildi.

Babası, sorunun para ödenerek çözülmesini istiyordu. Lazar'ın hikâyesi hapishanede de devam etti. Burada oyunculuk ve senaryo yazma becerilerini geliştirdi. İnsanları kandırmak için kurduğu oyunlara olan ilgisini ise kaybetmedi.