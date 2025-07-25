Aschaffenburg Savcılığı, Gezginci’nin olay günü Türkiye’ye kaçtığını açıklarken, dosyasının „eski suçları yeniden değerlendirme kapsamında“ raftan indirildiği ve Interpol tarafından çıkarılan kırmızı bülten sayesinde yakalandığı belirlendi.

SAĞ GÖZ VE DUDAKLAR DETAYI

Cinayet günü, olayı inceleyen Aschaffenburg Polisi, Maria’nın kaldığı yurtta ölümü ile ilgili zanlının Nazmi Gezginci olduğunu belirlemişti.

Sevgili olduğu Maria Köhler’in kendisini aldattığından şüphelendiği için cinayeti işlediği sanılan Nazmi Gezginci, tam 41 yıl sonra yakalandı. Nazmi Gezginci’nin sağ gözünün altındaki 1.5 cm’lik yara izinin ve dudak biçimi ile değişmeyen yüz hatlarının yakalanmasında yardımcı olduğu belirlendi. Bu yılın 5 Mart’ında da, „DosyaNumarası X“ adlı televizyon programında, Gezginci’yi yakalatacaklara 10 bin Euro verileceği belirtilmişti.

BAŞKA KİMLİKLE DOLAŞIYORDU

Operasyon, Hatay Emniyet Müdürlüğü ve İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ile koordineli yapıldı. Gezginci’nin kendisi ve akrabalarının adresleri üzerinde saha ve teknik çalışmalar gerçekleşirken, polis; yaşlı bir şahsın zaman zaman Gezginci’nin ailesinin adreslerine gelip gittiğini tespit etti. Bu adresler takibe alındı ve sağ gözünün altındaki 1 buçuk santimlik yara izi olan Nazmi Gezginci’nin eve gelip ve başka kimlik kullanan şahıs olduğu tespit edildi. Gezginci, Anakya İlçesi Serikyol Mahallesi’nde gözaltına alındı.