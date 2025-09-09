ASILI HALDE ÖLÜ BULUNMUŞTU

Jaysley, cinsel saldırıdan beş ay sonra aynı yılın 15 Aralık'ında Wiltshire'daki Larkhill Kampı'nda asılı halde bulundu .

Soruşturma sonucunda Jaysley'nin kıdemli bir meslektaşı tarafından cinsel saldırıya uğradığı belirlendi. Üstelik ortaya çıkan bilgiler ordunun harekete geçmemesinin de onun ölümünde etkili olduğunu ortaya koydu.

16 YAŞINDAKİ ORDUYA KATILMIŞTI

16 yaşında orduya katılan Jaysley, Hampshire'daki Thorney Adası'nda bir eğitim tatbikatı sırasında Webber tarafından cinsel saldırıya uğradı. Webber'ın kendisini taciz ettiğini ve onu öpmeye çalıştığını söyledi. Tacizi hem üstüne hem de komuta zincirinde daha yukarıda olan bir üst rütbeli subaya iki kez bildirdi. Ancak genç kızın şikayetinin daha da üst mercilere taşınması engellendi.

"POLİSE GİTMELİYDİ"

Soruşturmada Jaysley'nin şikayetinin polise bildirilmesi gerektiği ancak bunu yapmamanın ordu politikasını ihlal ettiği vurgulandı. Talihsiz genç kızın cinsel saldırıdan sonra o kadar korktuğu,güvenlik için arabasında uyuduğu da belirtildi.

ORDUDAN İTİRAF

Ordu sözcüsü, Jaysley'nin soruşturmasının ardından yaptığı açıklamada, "Onu desteklemek ve korumak için çok daha fazlasını yapmalıydık" dedi.

İTİRAF AİLEYİ RAHATLATTI

Webber'in suçunu kabul etmesinin ardından hayatını kaybeden kızın annesi Leighann McCready şunları söyledi: 'Michael Webber'in suçunu kabul etmesinden ve bizi daha fazla hukuki sürecin travmasına sokmamasından dolayı rahatladık, ancak hiçbir şey güzel kızımız Jaysley'nin yıkıcı kaybını telafi edemez. 'Bu suçun sorumluluğunun ortaya çıkmasının bu kadar uzun sürmesine inanmak zor . Jaysley her şeyi doğru yaptı. Jaysley'nin ölümünden sonra, olan biteni ortaya çıkarmak için çok uğraştık. Kimse dinlemiyordu.' Neyse ki, adli tabip bizi dinledi ve kapsamlı bir soruşturma yürüttü. Jaysley'nin cinsel saldırıya uğradığı sonucuna vardı; bu da bizim hiçbir zaman şüphe etmediğimiz bir şeydi. 'Ondan sonra bile, konunun suç olarak değerlendirilmesi için resmen talepte bulunmak zorunda kaldık. Bunu yapmasaydık, bugün burada olmazdık.'