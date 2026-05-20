Olay, 11 Mayıs’ta merkez Kayapınar ilçesi Mezopotamya Mahallesi Mezopotamya Bulvarı’nda meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunduğu belirtilen 2 grubun tartışması, bıçaklı kavgaya dönüştü. Baran Mutlu ile 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Baran Mutlu, tedavi gördüğü Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 17 Mayıs’ta doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mutlu’nun cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilip toprağa verildi. Olayın ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, olaya karıştıkları belirlenen B.G. (19), H.Ş. (32), H.Ç. (22), İ.Ç. (21) ve İ.O.Ç.'yi (21) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.