Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde genç bir hayatına erken son verdi. Karalar Mahallesi'nde oturan Berat Yıldırım'ın odasına giren aile bireyleri, 19 yaşındaki gencin hareketsiz yattığını fark etti. Durumu fark eden aile üyeleri derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. ÖLÜM NEDENİ OTOPSİDE BELİRLENECEK Yapılan incelemede Berat Yıldırım'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Kesin ölüm nedeninin ortaya konulabilmesi için cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Filyos Liman Şantiyesi'nde çalışan Yıldırım'ın cenazesinin bugün öğle vakti toprağa verileceği öğrenildi.

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