Kastamonu'da bir otomobil kontrolden çıkarak kaldırımdaki ağaca çarptı. Meydana gelen kazada otomobilde bulunan 19 yaşındaki Eren Şah Ergün hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.



13 Ağustos 2007 doğumlu olan genç futbolcu, altyapıda uzun yıllar Kastamonu Yıldızları Spor forması giydikten sonra GMG Kastamonuspor ile maçlara çıkmaya başlamıştı.



AĞACA ÇARPAN ARAÇTA CAN VERDİ



Gece yarısı saat 03.00 sıralarında Y.B.'nin sürücü koltuğunda olduğu araç, kontrolünü kaybederek kaldırımda bulunan ağaca çarptı. Çarpma sonucu sürücü koltuğundaki Y.B. yaralanırken, yan koltukta oturan 19 yaşındaki genç futbolcu Eren Şah Ergün olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Ergün, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.