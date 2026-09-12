Manchester cezaevinde bir gardiyan ile mahkum arasındaki yasak ilişki, hücrede bulunan gizli bir telefon sayesinde ortaya çıktı. Olay, İngiltere’de son dönemde yaşanan eğitmen-öğrenci skandallarının ardından yeni bir örnek olarak göz önüne serildi.

"ASLANLARIN ARASINA ATMAYA BENZİYOR"

Davanın yargıcı Patrick Field, 19 yaşındaki bir kadının erkek cezaevinde görevlendirilmesini "aslanların arasına atmaya" benzeterek, Stowell'ın günç yaşının cezayı hafifleten bir unsur olduğunu belirtti.

Samantha Stowell, 19 yaşındayken Manchester’deki cezaevinde gardiyan olarak göreve başlamıştı. Çarpıp kaçma sonucunda ölümle sonuçlanan bir olaydan Conor Dobson ile tanışan ardından, Dobson'ın ilgisinden etkilenen Stowell, yeni ayrıldığı erkek arkadaşının ardından yasak bir ilişkiye başladı.

İkilinin ilişkisi 3 ay sürdü. Bu süreçte birbirlerine aşk mesajları gönderen Stowell, kendisini "küçük prenses" olarak adlandırdı. İlişki ilerledikçe Stowell, mahkuma müstehcen fotoğraf ve videolar gönderdi; aynı zamanda gizli görüntülü görüşmeler yaptı.

PARA GÖNDERDİ

Dobson, bir yakını aracılığıyla Stowell'a toplam bin 200 sterlin gönderdi. Bu para, gardiyanın yemek, kıyafet, mücevher ve saç bakımı gibi harcamaları için kullanıldı.

HÜCREDEN ÇIKAN TELEFONLA ÇÖZÜLDÜ

Görevlilerin Dobson'ın hücreesinde gizli bir telefon bulmasıyla ilişki deşifre oldu. Telefonun incelenmesi sonucunda gardiyan ile mahkum arasındaki tüm iletişim ortaya çıktı.

Stowell, Ağustos 2023’te işe gitmeyerek cezaevindeki görevinden resmen çıkarıldı. Polis sorgulamasında davranışının büyük bir hata olduğunu kabul etti.

İşverenini hatalı kullandığı için mahkeme karşısına çıkan Stowell'a 6 ay hapis cezası verildi. Ancak bu ceza 24 ay süreyle ertelendi. Ayrıca 250 saat ücretsiz kamu hizmeti yapması, 15 günlük rehabilitasyon programına katılması ve 250 sterlin mahkeme masrafı ödemesi kararlaştırıldı.