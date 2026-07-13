19 yaşındaki bir üniversite öğrecisi ailesinden kalan ve kendi birikimlerini de içinde bulunduran 112 milyon liralık mirasını çocukluk arkadaşına bırakmak için resmi başvurularını tamamladı.

Çin'in Şangah şehrinde yaşayan ve South China Morning Post'un haberine göre soyadı Li olarak açıklanan genç, dairesi ve biriklimleri de dahil 20 milyon yuana ulaşan servetini çocukluk arkadaşına bırakmak için noter onaylı vasiyet hazırladı. Gencin aldığı bu kararın anne ve babasının boşanıp yeniden evlenmesinin ardından aldığı öğrenildi. Li, kararının gerekçelerini şöyle açıkladı;

KARARINI BU SEBEPLERDEN DOLAYI VERMİŞ

Li, ailesel sorunlar yaşadığını açıklarken anne ve babasının farklı kişilerle yeniden evlenmesinin ardından duygusal olarak aralarında bir bağ kalmadığını söyledi. Kendisiyle ilgilenilmediğini belirten genç hayatını değiştirerek ekstrem sporlarla ilgilenmeye başladığını ve hayatını riske atmanın artık onun için sıradanlaştığını belirtti. Ekstrem sporlarla uğraştığı için hayati tehlikeleri sık yaşadığını ve bu sebeple başına bir şey gelirse mal varlığının ailesine geçmek istemediğini söyledi.

RESMEN BAŞVURU İŞLEMİ YAPTI

Şanghay'daki Çin Vasiyet Kayıt Merkezi'nde gerçekleştirilen işlemler sonrasında resmi başvuru aşaması geçildi. Artık mirasın bırakıldığı kişinin mirası kabul etmek için 60 günlük süresi bulunuyor. Eğer bu süre boyunca mirası kabul etmezse, Li'nin arkadaşı bu hakkını kaybetmiş olacak.

GENÇLER ARASINDA SON DÖNEMDE POPÜLER BİR İŞLEM

Li'nin gerçekleştirdiği bu miras işleminin son dönemde Çinli gençler arasında son derece popüler olduğu da öğrenildi. Çin Vasiyet Kayıt Merkezi yetkililerine göre 1980, 1990 ve 2000 sonrası doğanların vasiyet hazırlamaya giderek daha fazla ilgi gösterdiği ve miraslarını aile dışındaki kişilere de bıraktıkları belirtildi.